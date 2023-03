Robaron un local comercial en pleno microcentro

Delincuentes ingresaron a una casa de decoración y venta de muebles ubicada en calles Junín y San Juan, pleno microcentro.

El testimonio del dueño del local asaltado

Para poder cometer el ilícito, los malvivientes rompieron un sector de la vidriera. Según el dueño, este hecho no es el primero. "Lamentablemente, esta es la tercera vez que nos asaltan. En diciembre pasado sufrimos un robo en otra de las sucursales, pasados algunos días nos robaron en este local del centro".

Según expresó, desde el año pasado hasta la fecha no tuvo ninguna respuesta ni avance en la investigación por parte del Comisario a cargo.

"Esta mañana me comuniqué con la Policía y me hablaron de estadísticas", señaló. Y en ese sentido, agregó: "me dijeron que según los números los robos y homicidios han disminuido en la provincia de Tucumán. Es todo mentira, estas no son sensaciones del pueblo, la inseguridad existe de verdad".