EE.UU vs China por la compra de aviones argentinos

La visita de Alberto Fernández a Estados Unidos

La ansiada visita de Alberto Fernández a Joe Biden remite a un conjunto de hechos que no son necesariamente visibles.

Uno de ellos es el de la cooperación militar que busca china en Argentina, y que se contextualiza en las tensiones entre Beijing y Washington y en los recelos de este último por la presencia de China en áreas estratégicas, de infraestructura, logística y militar.

La disputa internacional

Esa tensión se viene dando precisamente en el apuro que tienen por un lado el comandante de la Fuerza Aérea, Xavier Isaac, y por el otro el ministro de Defensa, Jorge Taiana, por cerrar un acuerdo antes de fin de año que le permita comprar los anhelados aviones de combate que precisan las fuerzas desde hace décadas para re equiparse tras la victoria británica en la guerra de Malvinas que tuvo una doble consecuencia.

Es en esa tensión que los militares y el poder político atraviesan fuertes presiones cruzadas entre Estados Unidos, que quiere vender unos caza F16 de su propia cosecha a través de Dinamarca. Los chinos, que buscan vender la versión más moderna de sus FJ17 diseñados por ellos y fabricados en Pakistán.

Desde Estados Unidos hubo incluso advertencias sobre las consecuencias de que se opte por las aeronaves chinas. Se supo que se lo hacen saber permanente a Isaac y a Taiana, y llamó la atención su reunión inmediata con el embajador Marc Stanley para hablar de “cooperación en materia de Defensa” a los pocos días de que el ministro recibiera al embajador en Beijing, Sabino Vaca Narvaja.

En Buenos Aires, las fuerzas y Defensa dicen haber sido claros con los estadounidenses. “No es una elección ideológica, sino práctica. Si se pudiera, analizaríamos otras opciones, incluso francesas y suecas. Pero son todos consorcios europeos y por lo tanto estamos sujetos al veto británico por sus componentes”, afirman.

También señalan que el presupuesto de unos 600 a 700 millones con el que cuentan Isaac y el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Juan Martín Paleo para comprar de 12 a 30 y 40 aviones, no es para recibir unos F16 “vacíos”, desarmados como inicialmente se les ofreció. Los quieren armados y de última generación.

Toda esta dificultad argentina para abastecerse en el mercado occidental es una de las consecuencias de la guerra de 1982. El embargo británico impide las ventas de equipamiento militar. Fue reforzado por las tensiones con Cristina Kirchner de 2012.

Ello impidió la venta de aviones negociados con Suecia, con Corea del Sur y hasta otras cuestiones como repuestos para barcos de la Armada. Hoy la Fuerza Aérea sólo cuenta con unos A-4 Fightinghawks medio obsoletos, y los IA 63 Pampa, de producción local, que Taiana está utilizando para la militarización de la frontera sur.

Washington mantiene conversaciones con Londres para que no se veten los F16 a condición de que los argentinos no recurran a las aeronaves chinas. Tengan o no componentes británicos, Washington consensúa sus ventas a la Argentina con son aliados. Lo hicieron cuando vendieron aquí los Texan 6.

Las polémicas declaraciones en contra de Argentina

En paralelo envían sus mensajes. Luego de las “advertencias” de la presencia china por parte de la generala Laura Richardson, jefa de la flota del Comando Sur de los Estados Unidos, la legisladora del Partido Republicano, María Elvira Salazar, afirmó en una dureza en un audiencia del Congreso que el gobierno argentino planeaba construir una fábrica de cazas chinos aquí para exportarlos a la región y dijo que ese “pacto con el diablo” podía tener “consecuencias de proporciones bíblicas”.

Dijo: “Voy a usar este foro para mandar un mensaje a los argentinos, específicamente a la vicepresidente (Cristina Kirchner). Quiero hacerlo en español, porque tal vez no te escuchen y tal vez me escuchen a mí. Para advertirles que si deciden construir una fábrica de aviones, de cazas de guerra chinos, es una muy mala idea para ellos, y para todo lo que tiene que ver con la relación con EEUU”.

Richardson por su parte hizo una dura advertencia a Washington sobre una China que entusiasma a dirigentes "desesperados" por el deterioro de la economía y “continúa expandiendo su influencia económica, diplomática, tecnológica, informativa y militar” en América Latina mediante “prácticas de inversión depredadoras”.

Además de advertir su presencia a través de la llamada Ruta de la Seda 'de la que forma parte Argentina- en "proyectos relacionados con “el espacio, las telecomunicaciones y los puertos de aguas profundas” se refirió a su presencia en el estratégico triángulo del litio, que comparten Argentina, Bolivia y Chile

Las declaraciones de la mujer se basan entre otras en los dichos del propio Vaca Narvaja que alimentaron las versiones de que China está cerca ya de cerrar con Argentina la venta de los FJ-17 Bloque 3, que es que es la versión actualizada de esta efectiva y ligera aeronave, más todo un paquete que incluye armas, vehículos blindados, y el comienzo de una relación que representaría un cambio en la doctrina militar de los argentinos respecto a la aviación siempre vinculada a los estadounidenses y a los europeos.

