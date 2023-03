Panaderos protestarán ante las oficinas de Matías Tombolini

En la previa a la Semana Santa, la canasta de pascua registra subas de hasta el 200%, como informó TN. En ese contexto, el presidente del Centro de Panaderos de Avellaneda, Gastón Mora, anunció que el miércoles 5 de abril realizarán una protesta frente a la Secretaria de Comercio, donde repartirán roscas en repudio a los aumentos de los precios de las materias primas e insumo que sufre la industria panadera.

Desde el Centro de Panaderos de Avellaneda acusan al secretario de Comercio, Matías Tombolini, de no recibirlos

“La gente no puede comprar una rosca de pascua porque es una locura lo que se pide, hay que visibilizarlo y nada mejor que mostrarlo en la puerta de la secretaria de comercio”, indicó Mora, quien acusó al secretario de Comercio, Matías Tombolini, “de no defender la mesa de los argentinos”.

Aumento en la rosca

Las roscas de pascuas pasaron de un $1000 en 2022 a $2500 promedio para este año y, en algunas panaderías, se venden a $3500. Según Mora, esto se debe a los aumentos de la materia prima. “Hoy un cajón de huevos sale $13.500 y una caja de margarina $13000, esto se torna insostenible”, explicó el titular del Centro de Panaderos de Avellaneda a AM 750.

En lo que va del año, hubo un aumento en la harina del 12% que no fue trasladado a los precios. “Hoy el pan está a $400, sino lo pones a $600 no lo vendes más”, explicó el dirigente.

Mora se refirió también a la negativa del secretario de Comercio, Matías Tombolini, de recibirlo. “Venimos hablando, mandando mensajes, pidiendo reuniones y la verdad que no se por qué no nos convoca... No sé si tienen algo personal con el sector, pero hay que resolverlo”, sostuvo.

El referente de la industria panadera criticó que los aumentos en el precio del pan y aseguró que ”en un país productor de trigo, las empresas panificadora están previendo subas de entre 15% y 18%”.

Con respecto a Precios Justos, Mora se mostró en desacuerdo con el programa y acusó de beneficiar a las grandes cadenas de supermercados. “Hablan de ayudar a la pyme o al comerciante de barrio y los beneficios se los dan a las grandes cadenas. Necesitamos que al sector de almacenes le den 100 productos para poder vender. Esto perjudica al comercio de barrio que paga más caro los productos en el mayorista”, explicó.