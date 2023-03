Desesperado relato de una mujer que teme por su vida

Alejandra denunció cinco veces a su ex pareja por violencia de género y todavía no llegó a juicio. "Hago esta nota porque, cuando salga en libertad, me mata".

En medio de un calvario sufrido por la violencia de género, Alejandra tomó la determinación de enfrentar la cámara de Los Primeros y contar su historia ya que teme por su vida. La ley le permite resguardar su identidad pese a sus necesidades de exponer públicamente el problema.

"Hago esta nota porque, cuando salga en libertad, me mata. Es una persona muy agresiva y sabe cómo hacer las cosas para que el resto le crea que no hace nada", comentó la víctima a Los Primeros. Denunció cinco veces a su ex pareja y todavía no llegó a juicio.

Además, comentó que el sujeto amenazó a otra ex pareja con matarla. "Voy a matarla porque me sacó todo. Estaba muy enojado. Tenía bidones con nafta", comentó. Alejandra le dijo que iba a denunciarlo y ahí comenzó la violencia contra ella también.

