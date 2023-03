Bill Gates es uno de los personajes más influyentes en la historia de la tecnología y la computación; sin embargo, en su casa las reglas fueron muy claras con sus hijos y prefirió limitarles el acceso a uno de los avances más importantes del último tiempo: los celulares.

El cofundador de Microsoft tiene tres hijos: Jennifer, Rory y Phoebe, con quienes ha tomado decisiones contundentes con el objetivo de impulsar el éxito en su vida, una fue dejarles una pequeña herencia y otra darles una paga semanal si ayudaban con los deberes en casa, mientras los motivaba en los gustos que definían sus carreras.

Cuándo Gates les dio el celular a sus hijos

A pesar de crecer en un entorno de mucha influencia tecnológica, el multimillonario decidió que los teléfonos móviles no iban a estar en el entorno familiar, especialmente en las manos de sus hijos.

En una entrevista con Mirror contó que ellos podían ver televisión, usar el computador o jugar en consolas, pero no tener un celular y solamente hasta los 14 años tomó la decisión de darles uno a pesar de los reclamos de ellos.

“No teníamos móviles en la mesa cuando estábamos comiendo, no les dimos móviles a nuestros hijos hasta los 14 años y se quejaban de que otros niños los tenían antes”, contó Gates.

Por lo que el empresario y su pareja también estaban involucrados en las restricciones, sacando los teléfonos de los espacios familiares, donde se mantuvo la restricción una vez se les permitió el acceso a los dispositivos a los tres menores.

El motivo de la decisión de limitar los celulares en sus hijos era llevar a los menores a aprovechar el tiempo de estar viendo en pantalla en otras actividades, como dormir bien.

“Solíamos fijar una hora a partir de la cual no hay tiempo de pantalla y, en su caso, eso les ayudaba a conciliar el sueño a una hora razonable. Siempre se debe revisar cómo se puede utilizar de forma estupenda, los deberes y estar en contacto con los amigos, y también dónde se ha llegado al exceso”, aseguró.

Una vez los tres menores recibieron su celular, cuando ya eran adolescentes, sus padres tenían las contraseñas para acceder a todo el contenido que tenían guardado y lo mismo para sus computadores.

A qué se dedican los hijos de Gates

Jennifer Gates

Es la mayor de los tres y actualmente tiene 26 años. Se graduó en biología humana en la Universidad de Stanford y también estudió en la Escuela de Medicina Icahn Mount Sinai de Nueva York.

Sin embargo, la última parte de su vida la centró en su afición por los caballos, por lo que ha participado en competencias internacionales de equitación y tiene un equipo llamado París Panthers, además de una granja, que está valorada en 16 millones de dólares.

Rory John

Tras terminar su época de colegio, empezó a estudiar Informática y Economía en la University de Duke y luego fue a la escuela de negocios Fuqua School of Business, por lo que en este momento tiene doble titulación y un máster.

Phoebe Adele

La hija menor tomó la decisión de ser bailarina de ballet, siendo parte de grandes academias como American Ballet Theatre School, The Juilliard School y el Lincoln Center for the Performing Arts.