La portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti, negó este jueves que exista una crisis económica en la Argentina, poco después de conocerse el nuevo índice de inflación.

En su habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada, la funcionaria respondió al duro comunicado que días atrás difundió Juntos por el Cambio señalando que el Gobierno está dejando una "bomba de tiempo" en materia económica para la próxima gestión.

"Por lo que vemos, los números que recibimos, los focus, la gente percibe que ellos en su vida individual están mejor, pero que todo el mundo está mal o que toda la situación está mal. Esto es una construcción, no es algo que tiene que ver con la vida cotidiana", afirmó.

En esa línea de análisis lo fundamentó asegurando que han crecido los niveles de consumo, los números de crecimiento y los salarios en algunos sectores "gracias a las paritarias".

"Esto tiene que ver con que un sector de JxC y un sector de las corporaciones mediáticas que necesitan que esté todo mal porque es el único lugar... ¿La derecha dónde crece? En el odio, la bronca, ese es el caldo de la derecha desde el siglo XX en adelante", analizó.

Al tiempo que se permitió una chicana triunfalista: "El Presidente cree lo mismo y que no se preocupe JxC porque no va a gobernar a partir de diciembre".

¿Cristina Kirchner proscripta?

En la previa de la reunión nacional del Frente de Todos, Cerruti fue consultada además por la situación judicial de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Los sectores que responden a la ex mandataria aseguran que fue proscripta por la Justicia para las elecciones de este año. Si bien es cierto que sobre la dirigente política pesa una inhabilitación para ejercer cargos públicos en virtud de su condena en el caso Vialidad, la misma no es ejecutable hasta tanto la sentencia sea ratificada por la Cámara de Casación.

“Lo que el gobierno entiende es que hay una persecución judicial contra la vicepresidenta. La causa en la cual ha sido condenada es inventada, no tiene pies ni cabezas. Ella ha sido llevada a esa causa con la intención firme de condenarla e inhabilitarla, que es proscribirla para participar de las próximas elecciones. El Presidente cree absolutamente en que Cristina Kirchner no tiene nada que ver con todo aquello que se le imputa y el intento de inhabilitarla, que ahora no es firme pero puede ser firme en cualquier momento, es una herramienta que la Justicia puede usar en cualquier momento y busca que ella no pueda participar de las situaciones electorales de la Argentina”, contestó la vocera.

Alberto, a la Antártida

El presidente Alberto Fernández viajará la próxima semana a la Antártida, según anticipó Cerruti. Es la primera vez en 20 años que un jefe de Estado visita el continente blanco. Será el 22 de febrero, día en el que se conmemora la soberanía de dicho espacio. Viajarán junto a Fernández varios ministros y está previsto que recorran tres laboratorios que están en desarrollo.