La senadora tucumana Beatriz Ávila (PJS-JxC) presentó un proyecto en el que le pide al ejecutivo nacional que emita billetes de $2.000, $5.000, $10.000 y $20.000.

La legisladora nacional, esposa del intendente capitalino Germán Alfaro, argumentó que en 2022 se registró la mayor inflación en 30 años en la economía argentina, y que el agudo proceso inflacionario de los últimos tiempos destrozó el poder adquisitivo del dinero, tanto en términos nominales como reales.

Añadió que la caída en el poder adquisitivo, y la disminución de la capacidad de compra de las emisiones monetarias existentes, generadas por los efectos inflacionarios, son algunos de los factores que afectan la disponibilidad de billetes, y el acceso mismo al efectivo.

"El billete de $1.000 quedó con un 18% de su valor desde que se lanzó en 2017, no alcanza para nada. Además, los jubilados cobran terribles cantidades de billetes de $100 y eso no puede ser", señaló.

Afirmó, además, que ·la negativa por parte del Gobierno Nacional de no emitir billetes de mayor valor, con el propósito evidente de no blanquear el proceso inflacionario que nuestro país viene soportando, genera no solo preocupación en la ciudadanía, sino incertidumbre en la sociedad, al estar privada del derecho de contar con el dinero mínimo para solventar las necesidades básicas que la realidad demanda".