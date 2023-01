Tras un día de internación, Jair Bolsonaro fue dado de alta

El ex presidente, que fue hospitalizado por dolores abdominales en medio del intento de golpe de Estado a Lula da Silva, este lunes recibió el alta.

Luego de la violenta jornada con protestas antidemocráticas en Brasilia por parte de sus seguidores, Jair Bolsonaro fue hospitalizado en Orlando, Estados Unidos; pero este lunes anunció que recibió el alta.

Según el parte médico, el ex mandatario de Brasil fue internado por un dolor abdominal. "Después de ser apuñalado en Juiz de Fora, me sometí a cinco cirugías. Desde el último, tuve adherencias que me llevaron a otros procedimientos médicos", explicó.



- Após facada sofrida em Juiz de Fora/MG, fui submetido à 5 cirurgias. Desde a última, por por 2x tive aderências que me levaram à outros procedimentos médicos.

- Ontem nova aderência e baixa hospitalar em Orlando/USA.

- Grato pelas orações e mensagens de pronto restabelecimento. pic.twitter.com/u5JwG7UZnc — Jair M. Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@jairbolsonaro) January 10, 2023





El ex presidente ultraderechista, apuntado por Lula da Silva por los graves episodios del domingo, aseguró que ayer sufrió "una nueva adherencia", pero que luego recibió el alta hospitalaria.

"Agradecidos por las oraciones y mensajes de pronta recuperación", escribió Bolsonaro junto a una foto desde el centro de salud.

Bolsonaro abandonó Brasil el 30 de diciembre de 2022 rumbo a Estados Unidos, para evitar el traspaso de mando con su predecesor Lula. En las últimas horas debió ser internado en una clínica de Orlando por una obstrucción intestinal, en medio de pedidos de extradición.

Piden la extradición de Jair Bolsonaro



La diputada brasileña electa Erika Hilton envió una carta dirigida al ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, en la que exige que el ex presidente Jair Bolsonaro y el ex ministro de Justicia y ex secretario Anderson Torres sean extraditados de los Estados Unidos.

Según la carta presentada por la diputada federal electa Erika Hilton, tanto el ex mandatario como Anderson Torres ser expulsados de Estados Unidos para dar explicaciones a la Justicia sobre el intento de golpe de Estado por bolsonaristas radicales en Brasilia. En la carta, afirma que Anderson Torres habría actuado “irresponsablemente” por no "dar órdenes concretas a las fuerzas de seguridad para contener al grupo”.

Movimiento Evita marcha para defender la democracia en Brasil



La convocatoria tendrá lugar este martes desde las 10.30 de la mañana frente a la embajada de Brasil en Buenos Aires.

El Movimiento Evita convocó para este martes a una movilización en "defensa de la democracia en Brasil", frente a la embajada del país vecino en Buenos Aires, luego de la jornada antidemocrática en Brasilia protagonizada por militantes de Jair Bolsonaro.

La concentración será este martes 10 de enero desde las 10.30 en Cerrito y Juncal, según anunció la organización social a través de sus redes sociales, donde convocó: "Defendamos la democracia en Brasil".



"Marchamos a la Embajada de Brasil en apoyo a Lula y al pueblo brasileño", expresaron desde el movimiento.

Este domingo cientos de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro invadieron en Brasilia la sede de los tres poderes del Estado: el palacio Planalto, el Congreso y el Tribunal Supremo de Justicia, en reclamo de un golpe de Estado.

Este lunes el Movimiento Evita repudió los hechos de violencia y denunció que "reflejan una actitud sistemática de arremeter contra la democracia, la seguridad y el bienestar del pueblo brasileño".