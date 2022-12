Apenas unos minutos después del final del partido entre Argentina y Croacia, donde la Selección ganó su pase a la final de la Copa Mundial de Fútbol, la empresa Aerolíneas Argentinas confirmó una doble salida de vuelos desde el Aeropuerto de Ezeiza a Doha, Qatar.

El primero, que parte el 16 de diciembre a las 8:20, se agotó a la media hora de finalizado el encuentro entre la Argentina y Croacia. El segundo, que también sale el 16 pero a las 20:00, fue subido a la web durante la madrugada y en un par de horas se reservaron todos los asientos. En ambos casos, son vuelos de 19 horas y una escala de abastecimiento en el aeropuerto de Fiumicino, en Roma.

Con estos dos nuevos vuelos, Aerolíneas Argentinas alcanzó los 12 vuelos especiales con motivo del Mundial Qatar 2022. Los últimos vuelos que partieron a la ciudad qatarí -correspondientes a los cuartos de final y semis- también se agotaron en menos de 24 horas.

Si bien aun no figuraba en sistema, el avión sale a las 20 y vuelve el 21 de diciembre. Las condiciones serían reserva y pago inmediato sin cambios ni devoluciones permitidas. El costo estaría entre $697.000 y $1.600.000.

“Pudimos llegar hasta la última instancia de esta operación exitosa gracias a las victorias de la Selección que nos permitieron seguir programando vuelos. Ahora nos queda apoyarlos en este último partido y esperamos traer la Copa del Mundo de nuevo a casa”, expresó Pablo Ceriani, titular de Aerolíneas Argentinas

Cabe recordar que quienes viajen al Mundial no solo tienen que comprar pasaje, estadía y entradas a los partidos, sino que tienen que tramitar la tarjeta digital Hayya para poder ingresar al país, la cual tiene una demora de 24 horas aproximadamente.

Entradas y requisitos

Los que decidan emprender el viaje a Qatar deberán contar la documentación exigida por el país de destino, la cual deberá ser presentada al momento del check-in. Puntualmente se está exigiendo la tarjeta digital Hayya. Es un permiso de acceso que solicita el gobierno qatarí para entrar al país y a los estadios. La misma se tramita a través de la página oficial del gobierno de qatarí.

Durante toda la primera fase se exigía a los hinchas que, al momento de ingresar, tuvieran comprobantes de reservas de alojamiento y entradas en mano, pero esa restricción fue eliminada a partir de octavos.

Los tickets oficiales para ver la final están agotados, pero con frecuencia los hinchas de los países eliminados, en este caso Brasil y Holanda, revenden sus entradas sin sobreprecio en el sitio oficial de Fifa. También existen grupos de whatsapp y de diferentes redes sociales donde se revenden entradas. En este sentido, los hinchas recomiendan ingresar al Instagram barwargento, donde brindan información de vuelos, alojamiento, entradas, transporte, comidas, sitios turísticos, banderazos y demás.

El fervor futbolístico de los argentinos arrasó con la venta de entradas para los partidos de la Selección. Los tickets correspondientes a la Scaloneta en la primera fase fueron de los primeros en agotarse, a fines de septiembre pasado. Argentina fue, así, el país que más rápido arrasó con los boletos.

Al mismo ritmo se vació la disponibilidad para el partido más buscado: la final del domingo 18 de diciembre.

Como la pasión sobrepasa por mucho a la capacidad de los estadios, en los últimos días los hinchas argentinos sufrieron para conseguir entradas para ver a la Selección.

Para la semifinal contra Croacia, la FIFA abrió la ventanilla virtual. Pero la demanda era altísima. Y no hubo precio que detuviera a los hinchas que dicen presente en Qatar. Las más baratas (categoría 3) costaban US$ 357. Las de categoría 2 ascendía a US$ 660. Y en lo más alto, la categoría 1, el precio se iba por las nubes: US$ 955.

En WhatsApp la reventa comenzaba en los US$ 800. La demanda elevaba ese valor por encima de los US$ 900. Pero los interesados también jugaban con el regateo y con el tiempo, a sabiendas de que los dueños de los tickets aflojarían a medida que se acercara el partido Argentina-Croacia.

Como la compra de entradas para la fase de eliminación directa se desarrolló sin conocer aún qué seleccionados se clasificarían y en qué lugar lo harían, la FIFA ofreció ese canal para los hinchas de las selecciones que ya se quedaron afuera.

Una vez consumada la reventa, el comprador original recibe un reembolso parcial de la entrada. Este sistema funciona hasta el domingo 18 de diciembre, el día de la final.