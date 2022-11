La reacción del Kun Agüero tras la muerte de Balanta

La muerte de Andrés Balanta conmocionó a Atlético Tucumán y a todo el fútbol argentino. El futbolista del equipo de Lucas Pusineri falleció este martes por la tarde en el hospital Centro de Salud, luego de haberse descompensado en el entrenamiento. La noticia llegó al stream de Sergio Agüero, quien no pudo evitar el recuerdo de lo que lo obligó a retirarse del fútbol: "Me podía pasar a mí", se sinceró.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Los Primeros TV (@losprimerostv)

“No me jodas. ¿Ahora? ¿Pero qué? Ves… Qué mierda”, fueron las primeras palabras del máximo goleador histórico del Manchester City. La pérdida del jugador cafetero lo impactó a Agüero, quien de inmediato recordó la arritmia que sufrió en octubre del año pasado en Barcelona que lo obligó a dejar la práctica profesional.

“Me acuerdo claramente que a mí el médico me dijo ‘eso te puede pasar’. Por eso a mí me prohíben jugar, por lo que yo tenía, que no sé qué pasó con los controles que no se detectó... eso es muy difícil. Todos estamos chequeados. Ojalá que el día de mañana, no sé cuándo será, para mí tardará años y años, puedan encontrar algo que lo verifiquen porque los médicos no te lo pueden encontrar”, afirmó.

De inmediato, el Kun asoció lo ocurrido con el caso del danés Christian Eriksen, a quien pudieron salvarle la vida y actualmente disputa el Mundial Qatar 2022 con su selección. “Claramente es lo que le pasó a Eriksen, que él se desmaya y tiene un paro (cardíaco) y lo reaniman. Lo que a mí me pasó es que yo estuve a nada de desmayarme. Pero yo no me di cuenta, veía todo como rayos azules y dije ‘me estoy por desmayar’”, recordó.

Luego continuó con su relato y reveló lo que el médico le manifestó: “Me dijo ‘tuviste suerte, porque si vos te hubieses desmayado era peor porque ahí tenemos que hacerte una reanimación y dependiendo de eso por ahí te quedan secuelas’”.

El momento en que Kun Agüero sufrió una arritmia en pleno partido del Barcelona

El 30 de octubre de 2021, en el partido que jugaron Barcelona y Alavés por La Liga de España, el delantero argentino saltó para cabecear una pelota en el área, a los 37 minutos del primer tiempo, y se quedó parado en el lugar, con evidentes signos de malestar.

A continuación, apoyó las palmas de sus manos sobre sus rodillas, luego se tomó el cuello mientras respiraba con agitación y miró al banco, luego de lo cual el servicio médico entró para asistirlo. Allí el “Kun” se tiró al césped y fue atendido por los profesionales del Barcelona.

Qué le pasó a Andrés Balanta

Andrés Balanta tenía 22 años y luego de disfrutar de las vacaciones en su país, regresó regresó a la Argentina para ponerse a las órdenes del entrenador de Atlético Tucumán, Lucas Pusineri. De hecho, este lunes por la noche publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que se lo vio de buen ánimo.

El futbolista se desplomó durante el primer entrenamiento de pretemporada con el Decano este martes por la tarde. Fue llevado al centro asistencial más cercano en donde fue sometido a una reanimación. Sin embargo, los esfuerzos de los médicos fueron en vano, ya que el jugador no respondió, y después de 40 minutos confirmaron su deceso.

En junio pasado, el colombiano había llegado a Atlético Tucumán proveniente del Deportivo Cali. Su incorporación fue a préstamo por un año y en 2023 esperaba sumar minutos en el Decano que supo ser protagonista y lideró varias fechas en la última Liga Profesional.