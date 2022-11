Billie Jean king Cup: quedó definido el cronograma de juego

Se diagramó este jueves el cronograma de partidos para el duelo entre la Argentina y Brasil por el playoff de la Billie Jean King Cup que se llevará a cabo este fin de semana en nuestra provincia en el Tucumán Lawn Tennis Club, sede de la primera ocasión en la que un combinado nacional femenino compitió como equipo y donde hace 27 años no lo hace. El ganador de la serie clasificará a los qualifiers de la edición 2023 de la Copa Davis femenina.

Además de los equipos, participaron del sorteo el árbitro de la serie, Carlos Ramos; el Presidente de la Asociación Argentina de Tenis, Agustín Calleri; y el Presidente de la Confederación Brasileña de Tenis, Rafael Westrupp.

La primera singlista argentina que saldrá a la cancha este vienes será Nadia Podoroska y enfrentará a Beatríz Haddad, 15ª jugadora del ranking mundial de la WTA y mejor raqueta del elenco brasileño. A continuación, Paula Ormaechea chocará frente a Laura Pigossi.

El sábado habrá otros dos cotejos individuales con protagonistas confirmadas, aunque pueden modificarse de acuerdo a lo que suceda en la primera jornada: Ormaechea se medirá con Haddad y Podoroska, frente a Pigossi.

El quinto punto será el dobles donde la dupla Lourdes Carlé-Julia Riera irá contra la de Haddad-Luisa Stefani.

Cronograma de partidos

Todos los partidos, previstos al mejor de tres sets, serán transmitidos en vivo por TyC Sports, por lo que también se podrán ver en la plataforma digital TyC Sports Play.

11 de Noviembre

12: Nadia Podoroska vs. Beatríz Haddad.

A continuación: Paula Ormaechea vs. Laura Pigossi.

12 de Noviembre

11: Paula Ormaechea vs. Beatríz Haddad.

A continuación: Nadia Podoroska vs. Laura Pigossi.

A Continuación: Lourdes Carlé/Julia Riera vs. Beatríz Haddad/Luisa Stefani.

Los planteles y el historial

La selección argentina, cuya capitana es Mercedes Paz y está 23ª en el escalafón mundial, la conforman Podoroska, Solana Sierra, Ormaechea, Riera y Carlé. En el caso de Podoroska y Ormaechea, regresan al equipo. “Tengo muchas opciones, tal vez como nunca, y las chicas están en un muy buen nivel”, manifestó la entrenadora en la previa a la serie.

La head coach brasileña Roberta Burzagli, por su parte, cuenta con Haddad Maia -15ª del ranking de la WTA-, Pigossi, Carolina Alves, Ingrid Martins y Stefani. Sus dirigidas son favoritas a ganar el duelo.

Ambos países se cruzaron siete veces con cuatro victorias argentinas y tres brasileñas. El conjunto carioca se llevó las últimas tres series, una de ellas en abril de esta año por el grupo I de América de la Billie Jean King Cup que se desarrolló en Ecuador. El resto de los triunfos fueron en 2019 en Colombia y en 2018 en Paraguay, todos 2-1.

Las primeras cuatro ocasiones que se enfrentaron, ganó la Argentina. En 1991, en Inglaterra por una eliminatoria del Grupo Mundial, fue 2-1. En 2007 el combinado nacional sonrió 2-0 en una final del grupo I de América que disputó como local; en 2016 festejó 2-1 en Bolivia y en 2017 por el mismo resultado en México.

La última serie que disputó el combinado nacional en la Billie Jean King Cup fue en abril de este año por la zona americana I ante México y se impuso 2-0 con victorias de Sierra y Carlé. Antes, derrotó a Colombia, perdió con Brasil y superó a Guatemala.

Brasil, 19ª en el ranking mundial, también jugó en abril y le ganó 2-0 a Chile un playoff de promoción. Pigossi y Haddad le dieron los dos puntos al combinado de Burzagli, que previamente superó a la Argentina, Colombia y Guatemala.