Caso Sofía Rubino: Condenaron a 20 años a su progenitor

Sofía Rubino es una joven activista, en contra del abuso sexual infantil. Ella misma decidió contar su historia para poder ayudar a otras personas y liberarse. Esa historia fue parte de un libro que cuenta de la problemática.

Sofía era una niña cuando fue víctima de abuso, su caso llegó a juicio oral y por fin llegó el día de la sentencia: su progenitor sea condenado a 20 años de prisión, la pena máxima.

"Esto es un logro de todos, de todos los que me han ayudado a sentirme escuchada. Muchos años pasaron y no me sentí así. Mi voz se alzó más fuerte con esta condena, se hizo justicia", comentó Sofía tras la condena.

Mira la nota completa en Los Primeros