"La suba de tarifas va a destruir a la clase media"

El consultor económico Damián Di Pace hizo referencia al impacto de la inflación sobre la situación económica de los hogares argentinos, "ningún activo en Argentina rindió más que ir al supermercado" afirmó. Luego advirtió que "en los próximos seis meses en la Argentina se verá que la suba de telefonía, internet, gas, luz, agua, nafta, transporte, colegio, va a destruir a la clase media".

Di Pace también lanzó su pronóstico sobre el escenario económico nacional teniendo en cuenta el proceso eleccionario prevista para el 2023, al respecto deslizó que "hay una tensión política que va a tener un impacto en la economía" y que "eso no está previsto en el Presupuesto".

El director de la consultora Focus Market brindó una entrevista al diario salteño El Tribuno y dejó las siguientes consideraciones:

- ¿Cómo se produce y cómo se avanza en un país con un 100% de inflación?

- Nosotros estamos yendo a una inflación en septiembre del 85% que se va a convertir en 90, 95 y en 100% a fin de año. Desgraciadamente que uno pueda llamar a paritaria ya no es parámetro en Argentina, estamos desviando el enfoque. El problema es la inflación, no cuál es el esfuerzo de un gremio para poder compensar esta pérdida porque la realidad es que la mayoría de la gente en Argentina está en la informalidad o es cuentapropista. Hay 4 millones de monotributistas, 600 mil autónomos y un 40% de informalidad en el empleo, no hay bolsillo que pueda resistir esta inflación, con lo cual vamos camino a una situación donde los motores de la economía desaceleran, no se apagan, desaceleran, en producción, industria y construcción que fueron los que traccionaron el crecimiento del producto bruto interno el año pasado.

- ¿Qué le dicen las cifras de pobreza, del 36,5%, si bien hubo una caída casi 4 de cada 10 es pobre...

Sí, un dato desdoblado. Por un lado sube la indigencia, quiere decir que acceder a la canasta básica alimentaria le está costando a mayor cantidad de población en nuestro país; y por otra parte, no hubo más pobreza, descendió, porque el efecto regulado lo estamos viendo ahora, la suba de tarifa de los servicios se está dando en el segundo semestre, y evidentemente no solo va a crecer sino que va a superar al de diciembre de 2021. Lo que vamos a ver los próximos seis meses es que esta suba de telefonía, internet, gas, luz, agua, nafta, transporte, colegio, va a destruir a la clase media. Todo lo que acumulaste de regulación de precios durante casi dos años y medio y ahora lo vas a soltar va a generar un rebote en la pérdida del poder adquisitivo enorme, justamente, sobre lo que se mira: la pobreza, que es incluir la canasta de servicios, no de bienes básicos.

- La actividad económica mostró síntomas de estancamiento, sin crecimiento el mes pasado, cómo analiza esto a futuro…

La actividad económica muestra síntomas de desaceleración, todavía el producto bruto interno sigue creciendo, mientras crece la mayoría de los motores comienzan a desacelerarse. Un informe de la Came dice que sigue creciendo, pero menos que el mes anterior según la actividad. Quizás las ventas minoristas están en caída y en definitiva ahí si tenés un fenómeno que está mostrando que en el último eslabón, en la última milla, los argentinos comienzan a perder poder de compra.

- Con respecto al año que viene, el Presupuesto ya habla de una inflación del 60%, qué piensa de eso…

La inflación va a tener un gran inconveniente el año que viene, primero para tomar deuda del mercado que Massa lo viene consiguiendo después de que a Guzmán le habían dado la espalda. Ahora, ¿va a poder tomar deuda el año que viene en pesos frente a una previa eleccionaria? El Gobierno, va a estar en su coalición tranquilo o se va a tensionar porque hay otra interna en la coalición, y en definitiva, sacar más deuda va a ser más difícil, ¿Massa va a poder ser ministro de Economía?, ¿formar sus propias candidaturas a la vez? Empieza una tensión política que va a tener un impacto en la economía y eso no está previsto en el presupuesto.

- ¿Al que tiene unos pesos en el bolsillo y quiere ahorrar qué le recomienda?

Para la mayoría de la gente hoy lo que está conviniendo es, inmediatamente, si tengo el peso en el bolsillo, voy y compro en el supermercado, interanualmente el azúcar subió 198%, la harina 140%, un rollo de papel 160%, ¿qué rendimiento pudo haber rendido más que eso? Es imposible. Ningún activo en Argentina rindió más que ir al supermercado. Después, aquellos que están pensando en previsión de ahorro tienen dos situaciones. Primero, un plazo fijo me está dando una tasa de interés efectiva anual del 107%, ¿a cuánto debería irse el dólar para que ese rendimiento no me sirva? A un paralelo en septiembre del año que viene de 560 pesos, pero vos me decís, es una locura, en Argentina no hay locura. Segundo, un salteño ya no piensa en verde, sino en peso boliviano porque tiene menor inflación que el dólar norteamericano.

Fuente: El Tribuno ( Salta)