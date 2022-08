El ex mandatario se refirió a las palabras del Presidente sobre los fiscales Luciani y Nisman durante un acto organizado por la Bolsa de Comercio de Córdoba.

Mauricio Macri aseguró este jueves que el presidente Alberto Fernández “ha violentado una vez más la Constitución” con sus dichos sobre los fiscales Diego Luciani y Alberto Nisman, pronunciadas anoche durante un reportaje concedido al canal TN.

“Claramente, este bastardeo y esta destrucción de la palabra presidencial ha sido muy dañino para el país. Además, atribuyéndose cualidades de jurista que no tiene, ha violentado la Constitución una vez más”, afirmó durante un acto organizado por la Bolsa de Comercio de Córdoba.

“Estamos ante un Gobierno sin presidente, sin plan y si rumbo, con mucha ineptitud y mucha improvisación”, enfatizó ante más de 200 empresarios reunidos en el evento.

La terrible frase de Alberto Fernández sobre Nisman, Luciani y el suicidio

Alberto Fernández se expuso por primera vez en una entrevista televisiva para hablar acerca del juicio contra su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y terminó siendo una nueva exposición de sus propias contradicciones, que culminó en una muy desafortunada relación entre el oscuro final del fiscal Alberto Nisman y el futuro del actual acusador de la líder del kirchnerismo, Diego Luciani.

"Realmente alentar la idea que le puede pasar al fiscal Luciani lo que le pasó al Nisman... Hasta acá lo que le pasó a Nisman es que se suicidó, no se probó otra cosa. Espero que no haga algo así el fiscal Luciani. Él cumple el rol de fiscal en un juicio, creyó cumplirlo adecuadamente diciendo lo que dijo. Yo lo escuché y me pareció un disparate".

Sobre la posibilidad de un indulto presidencial, el presidente dijo: “Ella no quiere pensar en un indulto. Yo pienso lo mismo. Nunca cambié mi pensamiento. El indulto es algo del pasado, de la monarquía. Mi análisis es crítico respecto del perdón presidencial”. Luego, apuntó contra la Justicia, al decir que “es selectiva”.

“Cuando uno ve lo que está pasando en la Justicia y en esta causa... veo la decadencia del sistema judicial y expreso ese decaimiento desde 2016...”, reprochó. El jefe de Estado criticó al fiscal Diego Luciani: “El fiscal dice poco, y dice cosas como que un gobierno es una asociación ilícita”.

Luciani le contestó al Presidente: "Es un grave avasallamiento"

El fiscal del juicio de la causa Vialidad Diego Luciani salió al cruce de las declaraciones del presidente Alberto Fernández: “Es preocupante el grave avasallamiento de las instituciones”.

Las declaraciones de Luciani fueron en respuesta a las palabras de Alberto Fernández, que dijo en A dos voces por TN: “Nisman se suicidó, espero que el fiscal Luciani no haga algo así”, en relación al fiscal que estaba a cargo de la investigación del atentado a la AMIA, al que en 2015 encontraron muerto con un tiro en la cabeza en su departamento.

“Es preocupante el grave avasallamiento de las instituciones por parte de un Presidente de la Nación o el Ministro de Seguridad, que deberían ser los primeros en practicar los valores republicanos. No deben olvidarse de que representan a toda ciudadanía...”, dijo Luciani.