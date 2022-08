Fotos | Secuestran una gran cantidad de droga y armas en Las Talitas

La Policía de Tucumán llevó adelante en la mañana de hoy un importante operativo policial en el barrio 447 Viviendas en Las Talitas. El resultado de las medidas, según informaron el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, y el comisario general, Joaquín Girvau, jefe de la Unidad Regional Norte (URN), fue el secuestro de 37 armas de fuego, armas blancas, cartuchos y drogas.

El operativo es producto de videos que se viralizaron en las redes sociales y como parte de la investigación por el ataque a Lautaro Alderete, quien sufrió heridas de arma de fuego. La Unidad Regional Norte realizó 8 allanamientos en simultáneo, siendo positivos los resultados de los mismos.

"El operativo es conducido por la URN y la Brigada de Investigaciones Norte, que secuestraron armas de guerra, como ametralladoras; armas calibre 40, 38, 32; escopetas, fusiles con mira telescópica; armas blancas; equipo de comunicación con la frecuencia de la Policía de Tucumán; drogas, hojas de coca y panes que tendrían hojas de coca u otras sustancias. Estamos agradecidos con el Ministerio Público Fiscal que ha prestado colaboración y ha confiado en la investigación realizada netamente por la Policía", precisó el ministro de Seguridad.

Un dato relevante es que entre las armas secuestradas se hallaron ametralladoras, "armas poco vistas en Tucumán; por eso fue un operativo que demandó mucho profesionalismo por parte de la Policía. No hay permiso para que los particulares tengan la portación de estas armas. La investigación está empezando y todavía no tenemos precisiones acerca de si tienen los números de serie limados o no".

Por el momento, Agüero Gamboa confirmó que "hay 20 personas demoradas, cuya suerte será decidida por los jueces y fiscales". De acuerdo a la información de la URN, las personas de los domicilios allanados cuentan con antecedentes: “El hijo de una de estas personas está detenido por una conocida causa en la que fue secuestrado un ciudadano boliviano por tema drogas, caso que maneja la Justicia Federal”, detalló Girvau.

Se trata de dos familias de barrios cercanos "que guardan una conflictividad que aparentemente querían solucionar a los tiros, mediante estos videos. La respuesta fue esta: 37 armas de fuego secuestradas y drogas secuestradas (sobre las que trabaja la Digedrop Norte). El operativo fue exitoso y amplio", añadió el comisario general.

Exclusivo - estos operativos llegaron por el joven herido y este video https://t.co/TIrK9lkeTb pic.twitter.com/84jRsaWrKs — Cesar Juarez (@cesarJuarez10) August 25, 2022

