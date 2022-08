Detienen a una enfermera por la muerte de bebés en Córdoba

Se trata de Brenda Agüero, quien está acusada de homicidio agravado reiterado. Podría ser la autora del llamado "cuarto pinchazo". Ex directivos imputados

La policía de Córdoba detuvo este viernes por la tarde a Brenda Agüero (27), quien quedó acusada de homicidio agravado reiterado, según informó desde aquella provincia nuestra periodista Mariana Romero.

El fiscal Raúl Garzón ordenó el arresto de la enfermera del Hospital Neonatal en la causa que se investiga por la muerte de los bebés recién nacidos.

“Estaba formada para hacer lo que hizo, no hay forma de que haya sido mala praxis. Fue adrede”, dijo un funcionario de Salud que participa de la investigación.

La mujer, calificada como poseedora de un "curriculum impecable", integra el grupo de 23 trabajadores que estaban en la mira de la Justicia. La justicia cree que podría ser la autora del llamado "cuarto pinchazo", con el que se sospecha, dieron muerte a al menos cinco bebés inyectándoles substancias que le habrían elevado el sodio hasta matarlos.

¿Quién es la enfermera detenida?

Brenda ingresó al Materno Neonatal el 1° de diciembre de 2020. A inicios de 2019 había entrado a trabajar en el sanatorio Allende, institución a la que renunció tras incorporarse al Neo. “Era mi sueño”, les dijo a algunos de sus compañeros cuando se presentó.

Fuentes del sanatorio Allende, donde trabajó también como enfermera en el área de neonatología, aseguraron que en esa institución no se reportó ningún “evento centinela”, es decir, una muerte o lesión extraña inexplicable que hubiese hecho en su momento saltar las alarmas para dilucidar si no era más que un hecho aislado o algo que respondiera a otras causas, y que a la luz de los hechos de hoy, mereciera ser revisado desde otra óptica.

Agüero vive en la localidad de Río Ceballos y no tiene hijos. Estudió la carrera de enfermería en el Instituto SEP San Nicolás, del gremio de los empleados estatales. Ingresó a trabajar en el centro obstétrico, que es la unidad donde las mamás dan a luz vía parto natural, y algunos aseguran que quería pasar a neo. Es, en la jerga de la maternidad, una especie de ascenso. Trabajaba en el turno noche.

Los familiares de Agüero afirman que Brenda "es una perejil" en la causa. La imputación, en caso de condena, supone la cadena perpetua.

Aseguran que ella "nunca tocó a los bebés" y que "su trabajo era atender a las madres de los recién nacidos, mucho menos colocaba vacunas".

Ex directivos implicados

También quedaron imputados tres ex directivos del neonatal, entre ellos, la ex directora del Neonatal, Liliana Asís. Las acusaciones que pesan en su contra son de incumplimiento de los deberes de funcionario público y no quedaron privadas de la libertad.

Allanamiento

Oficiales del Ministerio Público Fiscal de Córdoba realizaron un allanamiento en las instalaciones del Hospital Neonatal. El operativo se desarrolló con un importante operativo policial en el ingreso principal y la guardia del centro de salud.