Fútbol Libre TV: Independiente VS River Plate en vivo online

Futbol libre tv - independiente vs river

Futbol libre tv - independiente vs river

Fútbol Libre TV es el boom de los futboleros que no pueden pagar el codificado o ni siquiera tienen televisión de cable. La manera más sencilla de ver en vivo y gratis el partido de tu equipo. Cómo ver online Independiente vs River Fútbol Libre TV.

River Plate, sumido en una etapa de irregularidad y con la necesidad de acercarse a la punta, visita a Independiente, ilusionado con el regreso del entrenador Julio Falcioni y que aguarda con ansias las elecciones de octubre próximo. El clásico de la decimosegunda fecha de la Liga Profesional de fútbol (LPF) se disputa en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, del “Rey de Copas”, con el arbitraje de Fernando Rapallini y televisación de TNT Sports.

El encuentro se juega con público del Rojo luego de que la Aprevide modificara su idea inicial de que se jugara a puertas cerradas luego de los incidentes producidos en la sede del club de Avelleneda hace 15 días por socios e hinchas molestos por la delicada situación deportiva y económica del club, que amenazaba continuar en el siguiente partido de local.

En cuanto al partido, River atraviesa un momento en el cual el exitoso entrenador Marcel Gallardo intenta reorganizar el equipo tras las partidas al fútbol europeo de dos piezas claves como Julián Álvarez y Enzo Fernández, sumado a que no encuentra el rendimiento óptimo en la defensa. El “Millonario” aún no tiene cicatrizada la herida que le produjo la sorpresiva eliminación en octavos de final de la Libertadores, el gran objetivo 2022, ante Vélez, y la frustración de no poder haber contado con la llegada del delantero uruguayo Luis Suarez que iba a sumarse al equipo si pasaba a cuartos de final.

En ese contexto, La Banda pretende retomar la senda del triunfo y ser regular, puesto que ganó siete unidades de las pasadas 18, se alejó mucho de la punta y pasó de jugar un muy buen encuentro visitando a Aldosivi (3-0) a una inesperada caída en Núñez ante Sarmiento de Junín (2-1).

Su rival, Independiente, traslada a la cancha su desmanejo institucional y a la muy mala campaña que cumplió con Eduardo Domínguez como DT le sucedieron dos interinatos, primero de Claudio Graf y luego de Juan José Serrizuela, para finalmente acelerar el regreso al club de Falcioni, quien estuvo hasta fines de año pasado.

En la historia del clásico jugaron 193 veces con clara ventaja riverplatense de 81 triunfos contra 58 y 54 empates.

Formaciones

Independiente: Milton Álvarez; Alex Vigo, Sergio Barreto, Juan Insaurralde y Lucas Rodríguez; Damián Batallini, Lucas Romero, Alan Soñora y Tomás Pozzo; Leandro Fernández y Leandro Benegas. DT: Julio César Falcioni

River: Franco Armani, Milton Casco, Paulo Díaz, Emmanuel Mammana y Elías Gómez; Enzo Pérez; Pablo Solari, Agustín Palavecino, Rodrigo Aliendro y Esequiel Barco; Lucas Beltrán. DT: Marcelo Gallardo.

HISTORIAL DE PARTIDOS



Jugaron 193 partidos:

Independiente ganó 58 veces

River ganó 81 veces

Empataron 54 veces

Cómo ver River vs Vélez en vivo y en directo, online y gratis: Fútbol Libre TV (hacé click)



Reproductor Fútbol Libre