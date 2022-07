El Foro Económico del NOA (FENOA) es el evento socio-económico empresarial más importante del norte argentino organizado anualmente. Es un espacio destinado a pensar la agenda económica y política a nivel subnacional.

Se desarrolla en Tucumán y los reconocidos analistas económicos y políticos disertan en este encuentro. Tal es el caso de Sergio Berensztein y Carlos Pagni, quienes han alertado una crisis económica del país y un gobierno que no reacciona.

Sergio Berensztein, a solas con Los Primeros

"Hay problemas que son específicos de cada una de las regiones y provincias. Y hay problemas generales. Hoy tenemos una crisis muy severa en el centro del poder político en Argentina"

"El país está condicionado por las dificultades para gobernar del Frente de Todos. Tenemos un presidente que sigue sosteniendo que la economía está bien y hay una altísima inflación, un déficit fiscal que no para de crecer, una desconfianza en la moneda. No hay inversión y existe un cepo a las importaciones. Esto genera una situación crítica y el gobierno no da señales de comprender lo que está pasando".

Carlos Pagni, en exclusiva con Los Primeros

"La economía está presentando desviaciones y la política está generando mucha desazón en la gente. Hay mucha pesadumbre en la opinión pública y mucho conflicto interno que fragmenta a las fuerzas políticas, tanto en el gobierno como en la oposición. No hay una agenda alentadora"

"Se espera una lucidez de la política que inspire la vocación por hacer sacrificios. Nadie ve un futuro y se aferra a lo que tiene. Hace mucho que estamos estancados y existe la sensación que ningún equipo sirve, y eso es peligroso".