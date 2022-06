Amamantaba a su hijo y fue golpeada por su pareja

El último domingo, cerca de las 22 horas, una joven de 24 años y su pequeño hijo de un año, domiciliados en barrio Los Pinos de Yerba Buena, fueron asistidos en un nosocomio de esa ciudad. De acuerdo con lo relatado por la mujer a la autoridad policial apostada en ese lugar; ella y el menor fueron agredidos tras una discusión con su pareja en la vivienda familiar. Por esta razón fueron trasladados para el control de las lesiones, hasta el Hospital del Niño Jesús, de esta capital.

Allí, los médicos establecieron que el pequeño presentaba un hematoma en la cabeza, y le efectuaron estudios y monitoreo mediante imágenes, pero consideraron que no era necesaria su internación, dado que no revestía mayor gravedad.

El hecho

Luego, personal de la Comisaría de esa ciudad se trasladó al hospital para registrar la exposición de la víctima, quien manifestó que su concubino, de 22 años, se encontraba bajo los efectos del alcohol. Ella le pidió que cesara de beber, a lo que el agresor le respondió con una negativa. Entonces, la joven vació un recipiente que contenía vino y ante esta situación sucedieron los golpes de puño que provocaron la caída de ella y de su hijo, a quien estaba amamantando.

Finalmente, la mujer no quiso solicitar medidas cautelares, aduciendo que el acusado es el sostén económico de la familia. Aunque dejó asentado que no es la primera vez que sufre una situación así. Seguidamente se procedió a comunicar de lo sucedido a la fiscalía Especializada en Violencia Familiar y de Género de la I° Nominación desde donde se dispuso, que no se tome ninguna medida privativa de libertad con el causante, pero sí que se realizara un examen Médico Legal a la víctima, y que se efectúen recorridos periódicos en el domicilio.