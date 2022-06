Elon Musk reiteró que cancelaría la compra de Twitter

Elon Musk retiraría su oferta de 44.000 millones por Twitter: dice que la empresa no es transparente respecto al número

Elon Musk vuelve a amenazar con retirar su oferta por Twitter. El dueño de Tesla y SpaceX señaló en una nueva presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) que la empresa incumple con los acuerdos al ocultar información sobre la cantidad de cuentas falsas y de spam en la red social.

Hacia fines de abril, el empresario de 50 años puso sobre la mesa 44.000 millones de dólares y la compañía aceptó la oferta. A la espera del visto bueno de los entes reguladores, Musk dijo en mayo que la operación estaba suspendida hasta que Twitter blanqueé el volumen de cuentas no auténticas, echando un manto de duda sobre las cifras oficiales. La firma californiana había dicho que el porcentaje es inferior al 5%.

Elon Musk: “Twitter incumple el acuerdo a no proporcionar información”

Según reporta Bloomberg, en una presentación ante la SEC modificada esta semana, Musk apuntó a Twitter por incumplir los acuerdos de la fusión al no compartir datos sobre el número de cuentas falsas y de spam. El magnate indicó que la compañía está “resistiendo activamente y frustrando sus derechos de información” al no revelar esa información.

En un hilo de tuits, Agrawal observó que el spam afecta negativamente a la experiencia de los usuarios y que daña el negocio de la empresa. “Cualquiera que sugiera lo contrario, simplemente está equivocado”, advirtió. El ejecutivo notó en la ocasión que cada día suspenden más de medio millón de cuentas de spam y dijo que bloquean millones de perfiles por semana que no pasan los procesos de verificación.

El ejecutivo confirmó las estadísticas que habían divulgado previamente, aquellas que provocaron la reacción de Musk. “Nuestras estimaciones internas reales para los últimos cuatro trimestres estuvieron muy por debajo del 5%”.

La primera respuesta de Musk fue el célebre emoji de caca. Después escribió: “Entonces, ¿cómo saben los anunciantes lo que obtienen por su dinero? Esto es fundamental para la salud financiera de Twitter”.

Cuentas falsas y de spam en Twitter: ¿por qué le preocupan a Elon Musk?



Musk se quejó muchas veces por las cuentas falsas en Twitter, incluso antes de perfilarse como posible dueño de empresa. ¿Por qué es importante el dato? Simple: amén de la autenticidad en las interacciones, una cuenta falsa no es monetizable.



Cuando el patrón de SpaceX se convirtió en accionista mayoritario de Twitter y más tarde realizó su oferta de compra, entre las críticas que lanzó hizo referencia la gran cantidad de cuentas falsas en la red social. “Quiero que Twitter sea mejor que nunca, optimizando el producto con nuevas funciones, haciendo que los algoritmos sean de código abierto para aumentar la confianza, derrotando a los bots de spam y autenticando a todos los humanos”, dijo en la ocasión.

Cabe notar que la obsesión de Musk no es nueva. En 2020 le consultaron qué haría si fuera el dueño de la red social y repondió: “Creo que sería de gran ayuda poder diferenciar entre usuarios falsos y reales (...) ¿Esta persona que leo es alguien real, algún tipo de troll o algo similar?”. Y Agregó en la ocasión: “¿Cómo es posible identificar si el feedback que recibes en Twitter es real, o es alguien (o algo) que está intentando manipular el sistema? ¿Cómo saber lo que realmente quieren las personas, lo que realmente les molesta, en lugar de lo que grupos con intereses intentan manipular?”.

Por lo demás, es de esperar que si Musk se convierte en el dueño de la red social, Agrawal será despedido. Informes previos notaron que el CEO de Tesla y SpaceX tiene en mente reducir la plantilla de Twitter y que el actual CEO sería parte del recorte, que en parte ya comenzó con la salida de algunos ejecutivos.

Finalmente, mientras que Musk pone a la transparencia de la empresa como requisito para concretar la operación, insiders señalaron que sus pedidos no son más que una movida para conseguir una reducción en el monto final de la transacción.