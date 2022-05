Una obra abandonada por la SAT genera serios inconvenientes

Piden la directa intervención del gobernador interino, el vicegobernador Osvaldo Jaldo, para terminar con el calvario que supone vivir cada día rodeados de aguas servidas y con las cloacas desbordadas. Los vecinos del barrio exAeropuerto aprovecharon la presencia del móvil de Los Primeros TV para denunciar la desaprensiva actitud de la Sociedad Aguas del Tucumán que desde hace más de 7 meses dejó inconclusa una obra y quedó pozo lleno de líquido nauseabundo.

Están a metros del remodelado acceso a la ciudad capital por la rotonda de San Cayetano, pero parecen un pueblo abandonado con calles rotas y cloacas colapsadas. Si bien los vecinos reconocieron que el municipio tenía la intención de pavimentar la zona, las obras inconclusas de la SAT truncó el proyecto de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.

"Le pedimos al gobernador Jaldo que vea que la SAT haga los trabajos que son necesarios, porque tenemos las cloacas tapadas y no se puede vivir de este modo. No podemos usar los baños, no tenemos agua potable. Así no se puede vivir", dijeron a Los Primeros TV.