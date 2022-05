Cómo fue el rating de Peña tras las críticas en su debut

El estreno de “La Puta Ama” no fue como se esperaba. El nuevo ciclo conducido por Florencia Peña en la pantalla de América recibió duras críticas por su contenido y por el tipo de humor que tuvo. Esto se vio reflejado en los números del rating, ya que del pico de 3,3 que llegó a tener por tratarse de su debut bajó más de la mitad, a 1,5.

En ese marco se llevó a cabo este martes el segundo programa de la actriz y los números fueron peores. LAM, el ciclo de Ángel de Brito, le dejó 2,8 puntos de rating, que rápidamente bajaron a 2,1. Hacia las 22:51 marcó 1,7 puntos y la caída siguió profundizándose hasta llegar a 1,5 puntos de piso.

Cabe resaltar que el martes fue una jornada atípica en la televisión, ya que de 21:30 a 23.20 se jugó el partido entre Boca y Defensa y Justicia, por los cuartos de final de la Copa de la Liga, que atrajo la atención de muchos televidentes.

Respuesta a las críticas

Florencia Peña se hizo eco de las críticas que recibió por el estreno de “La Puta Ama” y decidió responder de forma irónica. “Buenas noches a todes (sic). Le tuvimos que cambiar el nombre porque nosotros escuchamos las críticas de todos. Nos juntamos en casa y no dábamos crédito de los debates que hemos generado. Decíamos: ‘mirá qué importantes somos que la gente está debatiendo esto’”, dijo al inicio del programa.

“Hay gente a la que les dio ‘bobazos’. Tranquilícense, no pasa nada de verdad. Pueden poner otro canal”, agregó, en respuesta a las críticas. Y cerró rebautizando su programa con el nombre de “La Pura Ama”: “No les voy a decir ‘mamamelá’ porque se asustan. No les digo, no les digo, no les digo, quédense tranquilos”.

Fuente: Ciendiarios