Censo 2022: qué actividades funcionarán el 18 de mayo

Luego del aplazamiento provocado por la pandemia, el 18 de mayo se llevará a cabo el Censo 2022, organizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), de forma presencial. Por primera vez, el Censo cuenta con una modalidad digital, que permite responder las preguntas a través de un formulario que se encuentra en la web del organismo desde el 16 de marzo de este año.

Ese miércoles fue declarado como feriado nacional, a través del Decreto 42/2022, con el objetivo de garantizar que todos estén en sus hogares para responder las preguntas del cuestionario censal. Cada casa deberá elegir a una persona de referencia para que brinde la información requerida por los censistas. El cuestionario del relevamiento consta de un total de 61 preguntas: 24 están relacionadas a las características de la vivienda y el hogar, y 37 se relacionan con la población.

Según informa la web del Censo, durante el operativo presencial, los censistas llevarán una pechera con la imagen oficial y el número telefónico de la mesa de ayuda (0800-345-2022), además de una credencial con sus datos personales (nombre, apellido y DNI).

Qué se puede hacer y que no el 18 de mayo

Al tener carácter de obligatorio, según el artículo 17 del Decreto 726/2020, que regula los aspectos operativos del Censo, todos los habitantes el territorio nacional deben responder las 61 preguntas incluidas en el cuestionario. Dicho decreto señala: "Todos y todas los y las habitantes de la Nación quedan obligados y obligadas a responder la totalidad de las preguntas incluidas en el Censo, haciéndose saber que quienes no suministren en término, falseen u omitan la información solicitada incurrirán en infracción y serán pasibles de multa de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de la Ley N°17.622".

Por otra parte, la Ley 24.254, que declaró en 1993 como feriado el día del Censo, dispone en su artículo 2° que quedan prohibidas hasta las 20 horas del día indicado para la actividad censal:

-Las funciones teatrales.

-Exhibiciones cinematográficas.

-Competencias deportivas.

-En general toda clase de espectáculos y reuniones públicas al aire libre o en recintos cubiertos.

La misma ley dispone que permanecerán cerrados:

-Restaurantes.

-Confiterías

-Casas de expendio de bebidas y similares

-Rotiserías

-Panaderías.

En general todo comercio de venta de artículos alimenticios y bebidas, además de clubes, hasta la hora indicada.

Por otro lado, el artículo 4º de la ley advierte que "toda infracción a lo dispuesto en los artículos precedentes, será sancionada de acuerdo con las normas en vigencia relativas al trabajo en el día feriado".

Censo Digital 2022

A diferencia de las ediciones anteriores, el Censo 2022 incorporó una variante digital que permite completarlo desde Internet en la página www.censo.gob.ar. Es importante mencionar que esta nueva modalidad es completamente opcional, por lo que no realizar el censo digital no ocasiona ningún perjuicio. En caso de no completar el formulario online, el 18 de mayo, se responderán las preguntas de forma presencial.

Qué es el código único de vivienda y para qué sirve

En caso de elegir el formato digital para responder a las preguntas del Censo 2022, la persona de referencia del hogar recibirá en su correo electrónico el código único de vivienda, que es alfanumérico, contiene 5 dígitos y está asociado al domicilio indicado. Este código es necesario para continuar completando el cuestionario censal. Además, es importante mencionar que, si en el mismo domicilio hay más de un hogar, todos deben utilizar el mismo código único de vivienda.

El sistema solicitará algunos datos de la persona de referencia que ingrese para completar el Censo digital en representación de todos los miembros de su hogar. Esta información se presenta en una ventana temporal y se utiliza únicamente para verificar que quien solicita el ingreso a la web es una persona humana, y no un robot, con edad suficiente para responder. Al completar los datos requeridos, se habilita el ingreso a la aplicación del Censo. Luego de finalizar el proceso, el sistema emitirá un comprobante con un código alfanumérico de seis dígitos, que se enviará a la casilla de correo y deberá ser presentado al censista.

Qué pasa si no respondo las preguntas del formulario censal

En caso de no contestar o falsear las respuestas del censo, la ley 17.622, creada por el Indec en 1968, estipula una serie de penalizaciones tomando en cuenta que esta actividad se constituye como un deber cívico. La norma dispone multas para esos casos en su artículo 15 y los montos se actualizan de forma semestral.

Según señala dicha ley: "Incurrirán en infracción y serán pasibles de multas, conforme al procedimiento previsto en la reglamentación de la presente ley, quienes no suministren en término, falseen o produzcan con omisión maliciosa las informaciones necesarias para las estadísticas y los censos a cargo del Sistema Estadístico Nacional. Los importes mínimos y máximos previstos en el presente artículo se reajustarán semestralmente, el primero de enero y el primero de julio de cada año en función de los incrementos habidos en los semestres que vencen el treinta y uno de diciembre y el treinta de junio, de conformidad con la variación operada en el nivel general de precios al por mayor en dichos períodos".

La última actualización de montos de estas multas fue establecido a través de la Resolución 25/2022, publicada el 22 de febrero de este año en el Boletín Oficial. La misma estipula un rango de multas que van desde los $1076,36 a los $106799,35.

Comienza el Censo 2022 en áreas rurales y en viviendas colectivas

Entre el lunes 9 y el martes 17 de mayo se realizará el Censo 2022 de manera presencial en las viviendas colectivas y áreas rurales de todo el país. En el caso de las viviendas colectivas, el operativo relevará a todas las personas que viven bajo un régimen institucional, como campamentos u obradores; colegios internado; cuarteles; hogares de personas mayores; hogares de niñas, niños y adolescentes; hogares religiosos; establecimientos de salud; hoteles turísticos; refugios o paradores, y prisiones.

Se censará a todas las personas que residen y duermen en las viviendas colectivas cuatro días o más en la semana, en calidad de internas, internadas y huéspedes que no regresan habitualmente a su vivienda. Cuando se presente un censista, el responsable de la vivienda colectiva puede proporcionar los datos de sus integrantes o facilitar el contacto con los residentes para que cada uno responda el cuestionario personalmente.

En el caso de los paradores y refugios de personas en situación de calle, los censistas de viviendas colectivas realizarán el censo a las 8 de la mañana del 17 de mayo, con la información de las personas que durmieron en el lugar la noche anterior. El resto de las personas en situación de calle, que se encuentran en la vía pública, serán censadas mediante un operativo especial que se realizará entre las 20:00 del 16 de mayo y las 02:00 del 17 de mayo.

En cuanto a las áreas rurales del país, los puntos por relevar son viviendas, puestos, estancias y todos aquellos lugares donde habitualmente viven personas fuera de las zonas urbanas. Cada segmento será recorrido por un censista con el apoyo de Gendarmería y Prefectura Nacional para garantizar el acceso a todo el territorio. El operativo está coordinado por las direcciones provinciales de estadística junto al INDEC.

Por otro lado, el 22 de abril se realizó este operativo en áreas rurales ubicadas en las zonas cordilleranas de la región Patagonia y en las provincias de Mendoza y San Juan. El recorrido comenzó antes en estos seis lugares para garantizar el barrido territorial en zonas que se podrían ver afectadas con la llegada de las bajas temperaturas. En provincias como Neuquén y Tucumán, el operativo comienza este fin de semana.