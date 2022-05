Abrieron una pyme hace 45 días y debieron cerrarla por un bloqueo de Camioneros

El sindicato de Camioneros, liderado por Hugo Moyano, bloqueó este jueves la entrada de Morante Construcciones, una pyme ubicada en Resistencia, Chaco. La medida de fuerza, que impidió el ingreso de los trabajadores de la fábrica, fue orquestada con la ayuda de 30 camiones y 90 militantes.

La organización sindical reclama desde abril el encuadramiento de seis de sus 50 empleados dentro de la planta. Ante la negativa de la empresa, decidieron emprender una nueva protesta en las cercanías del edificio, iniciativa con la cual desafiaron una orden de desalojo en su contra.

Según comentó Matías Morante, la fábrica abrió hace tan solo 45 días, pero, a causa del cerrojo implementado por el gremio comandado por los Moyano, tomó la drástica decisión de cerrar. “Ya no podemos seguir más. Pusimos todos”, lamentó en diálogo con Luis Majul por LN+.

“Hipotecamos la empresa entera para armar esta filial y de esa manera, generamos un montón de puesto de trabajo”, detalló y luego dijo con tristeza: “Todo ese esfuerzo terminó siendo para nada. Este jueves me vi dispuesto a definir una de las decisiones que, creo, fue la más difícil de tomar en 15 años”.

Respecto de las tácticas utilizadas por Camioneros para impedir que la empresa subsistiera, precisó: “No dejan que la gente entre. No nos dejan vender. No hay posibilidad de trabajar”. Profundizó además sobre los motivos que llevaron al sindicato a obrar de esa manera.

“Salieron los mafiosos estos de Camioneros y fueron a buscar a nuestros clientes para decirles que no nos compren más y no operen con nosotros. Los querían todos para ellos. También apalabraron a nuestros proveedores, para decirles que no nos entreguen mercadería, sino los van a bloquear a ellos también”, narró.

En los últimos tramos de la entrevista televisiva, calificó lo sucedido como “una cacería de brujas” y se sinceró: “La verdad, ganaron. Tengo a un grupo de abogados que me insisten en que ya no podemos luchar más. Estamos endeudados hasta la cabeza. Veníamos preparados para todo, pero no para esto”.

“Trabajo en esto desde los 17 años. Es lo único que me enseñaron a hacer. Somos una familia trabajadora. Lo único que quiero es trabajar. y a pesar de todo lo que pasó, tengo fe de que la Justicia va a tomar conciencia de lo que está pasando. Las pymes no tendrían que pasar por esto. Es una locura”, cerró.

Este nuevo episodio -que involucró amenazas- se produce a un mes de que Camioneros decidiera bloquear la distribución de alimentos y recolección de residuos en San Nicolás, en respuesta a la detención de dos dirigentes de la seccional local, acusados de haber extorsionado a otra empresa.