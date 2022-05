Segunda denuncia por abuso en la escuela Obispo Molina

Luego de un lunes con mucha tensión por la protesta de padres y madres en el frente de la escuela Obispo Molina en razón del presunto abuso sobre una alumna de 8 años, este martes por la tarde volvió la indignación.

Es que aseguran que han detectado un segundo caso propinado por el mismo acusado, el quiosquero.

"Nos han informado de una segunda denuncia. Se está haciendo una actuación con una mamá que ha dejado la denuncia acusando a la misma persona", confirmaron desde el Ministerio de Educación.

"Nunca me imaginé que le iba a pasar esto a mi hijo"

En tanto, la madre de la segunda víctima contó a Los Primeros, "Nunca me imaginé que le iba a pasar esto a mi hijo. Algo sospechaba porque desde hace dos semanas que él venía con un cambio de humor, estaba muy agresivo. Estaba actuando muy raro".

También dijo que su hijo llegaba a casa con regalos, golosinas y plata de más.

"Cuando me doy con toda esta noticia (por la primera denuncia de abuso), la maestra me dice que me quede tranquila, que no fue nada físico y que no era bueno para mí contactarme con la madre de la nena, que no era lo ideal y que podía tener problemas. Que no pasó nada raro y que siga mandando a mi hijo a la escuela", dijo.

"Ella le enseñaba que me mienta hasta que logré que él me pueda contar lo que le pasó. No me sentí contenida para nada", señaló.

Esta nueva situación generó una nueva protesta en las puertas del establecimiento. Los principales cuestionamientos son sobre la falta de controles dentro del mismo para evitar este tipo de casos.

José González, de la Secretaría de Fortalecimiento Escolar, del Ministerio de Educación, se ha presentado en la escuela y comentó a Los Primeros, "Hemos apartado de manera provisoria a la directora y a una docente hasta tanto se hagan las investigaciones internas. Además, los concesionarios del quisco deben presentar todos los papeles correspondientes, incluido el certificado de buena conducta".

Hay docentes que tomaron licencia después de la denuncia

Según han informado desde el Ministerio de Educación, hay docentes de la escuela Obispo Molina que han tomado licencia después de conocer la denuncia de abuso contra una alumna. "Hay docentes que tomaron licencia producto de lo que se ha vivido, por la tensión de los padres enojados", afirmó González.

Además, comentó que hay normativas que establecen controles y cuidados en los recreos y que se está investigando para determinar si se cumplían en la escuela.

Esta martes, se han dictado clases pero no de manera regular. Pocos alumnos han concurrido a las aulas.