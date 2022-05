Cómo fue la insólita coima policial por Mercado Pago

Fernando Daniel P. (56) había acompañado a su esposa a Tigre, a una reunión de trabajo. Estaban de regreso a su casa, en dirección a Campana, por la autopista Panamericana, cuando un policía los detuvo en el peaje Henry Ford, por un control vehicular, el sábado a las 9.30.

El hombre detuvo su Renault Kangoo y entregó la documentación requerida para circular. Como hace un tiempo le habían robado la billetera, exhibió su licencia de conducir con la app Mi Argentina, pero el oficial no quedó conforme y empezó con las objeciones.

Entonces, el conductor argumentó que era "válido" porque se trataba de una aplicación oficial. "No te preocupes que igual de acá te vas a ir contento", fue la llamativa respuesta del agente, quien como no tuvo "suerte" con lo anterior empezó a cuestionarle el semi polarizado del parabrisas de la camioneta.

"Mire, si me tiene que hacer una multa, proceda, no hay ningún inconveniente", terció Fernando.

Ante la inesperada réplica, el oficial llamó a quien identificó como un superior, quien, de manera intimidante, advirtió: "Secuestrale el auto".

Como parte de la maniobra, su compañero medió y le dijo al hombre: "No, ¿de qué forma podemos arreglar'".

A continuación, el conductor aseguró: "Tengo nada más que 3.000 pesos en Mercado Pago". Los dos policías aceptaron la coima y uno le dijo al destinatario y presunto superior, quien insólitamente puso a disposición su billetera virtual: "Te va a pasar 3.000 pesos por Mercado Pago".

Después de entregar los datos de su cuenta, Fernando hizo la transferencia y entonces le permitieron continuar circulando.

Dos policías



De la maniobra, según confirmaron a Clarín fuentes de la investigación, participaron sólo dos agentes, aunque un jefe también fue desplazado de su cargo por el Ministerio de Seguridad bonaerense.

Lo que nunca supieron los implicados es que el conductor conocía a la diputada provincial Agustina Propato, pareja del ministro de Seguridad, Sergio Berni.

Después de enviar la plata, Fernando tomó el teléfono y le escribió por WhatsApp a la mujer. "Hola compañera Agustina, sé que no estás para estas cosas. Mirá, me acaban de coimear en el peaje de Pacheco un operativo de policía bonaerense, no es mi costumbre chapear y no lo hice, pero son tan idiotas que me permitieron pagarles las coima por Mercado Pago… si le sirve a Sergio estoy a disposición de él", indicó.

Además, le mandó el comprobante de la transferencia, fechada del 30 de abril de 2022, a las 09:38:38, por la suma de 3.000 pesos, que había salido de la cuenta de Fernando Daniel P. hacia la del oficial Gabriel Omar Dubo (34), con código de autenticación 21978296019.

¿Cómo siguió todo? Berni le reenvió la información al comisario general Walter Jaquet, superintendente de Seguridad Vial. La fiscal de Don Torcuato María Virginia Toso recién fue notificada de la situación a la una de la madrugada del domingo por la jefa del Destacamento Vial Panamericana, Lorena Leiva.

La oficial equivocó la jurisdicción donde sucedió el hecho, ya que no era en Don Torcuato (Tigre), sino en Pablo Nogués (Malvinas Argentinas). Por ello, en las próximas horas la investigación por "exacciones ilegales" podría cambiar de competencia e, incluso, agravarse la imputación a la figura de "concusión".

Todo se registró en el kilómetro 34,500 de la autopista Panamericana, cerca del peaje Henry Ford, mano a Provincia de Buenos Aires. Las actuaciones quedaron a cargo de la Prefectura Naval Argentina. La fiscal le tomó testimonio en la mañana de este lunes a la pareja que iba en la Kangoo, que confirmó todo lo ocurrido.

"Sensación de impunidad"

También esta mañana, Berni habló del tema en radio La Red y aseguró que todo está ligado a "una sensación de impunidad tremenda que tiene que ver con una corrupción que se enquista permanentemente en las instituciones", aunque "en este caso es tan torpe que lo hizo de esa manera".

Además, confirmó que tres policías fueron desafectados: el que pidió la coima, su compañero "que no pudo estar ajeno" a esta situación y también su jefe "que debería haberlo controlado".

"El tema de las coimas no es un mecanismo de corrupción exclusivo de la Policía. Saquémonos la careta, es un mecanismo siniestro, corrupto, cruel, que atenta contra la misma productividad de la Argentina y no solamente se da en la Policia. Se da en aquellos lugares donde la decisión de una persona depende de un control, la agilización de un tramite, o despachar o ingresar algo en Argentina. No nos hagamos lo distraídos", reflexionó.