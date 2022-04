Yanina Latorre y Estefi Berardi terminaron peleando en vivo

Yanina Latorre es íntima amiga de la mamá de Tini Stoessel y como tal, conoce a mucha gente del entorno que la ayudó a reconstruir el paso a paso de la relación que la artista está iniciando con Rodrigo de Paul. En LAM hizo un relato detallado con fechas, nombres y lugares muy específicos que terminaron desatando una pelea.

Todo comenzó cuando Estefi Berardi intentó sumar algunos datos a ese relato, que de algún modo contradecían una parte de la información. Yanina le retrucó sus intervenciones y su compañera, harta, empezó a usar su Twitter para desacreditarla. Al ver eso, Yanina explotó.

El cruce en vivo

Re coucheado el relato 😂 — EÍ¢sÍ¢tÍ¢eÍ¢fÍ¢iÍ¢ BÍ¢eÍ¢raÍ¢rdÍ¢iÍ¢ (@estefiberardi) April 25, 2022

Yanina: yo cuento lo que me dice mi informante, porque yo hablo con protagonistas.

Estefi: sí, yo también

Yanina: yo soy una mina que laburo con fuentes y estoy contando una historia. Vos hablás de lo que te dice tu amiga y seguí bardeando en Twitter.

Estefi: no te bardeo, dije que me parecía muy coacheado el relato que estás haciendo.

Yanina: alguien me coachea porque no soy vos, soy la número uno, por eso estoy ternada a los Martín Fierro y vos no.

Estefi: porque tengo 20 años menos. Pero tengo un montón de data y twitteo y escucho porque me da la cabeza para las dos cosas.

Yanina: falta de respeto bardear a una compañera cuando estoy trabajando. ¿Por qué no me lo decís en la cara? Atrevida y maleducada.

Estefi: no me dejan hablar, por eso no lo digo acá.

Yanina: yo me he fumado en pipa a varias acá, pero jamás estar twitteando mientras una compañera habla. Bardeo cara a cara.

Fuente: PRONTO