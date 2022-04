El mensaje de Juariu tras el control por su cáncer de mama

Este fin de semana, Vicky Braier, más conocida como Juariu, se sinceró con sus seguidores y contó cómo se siente tras finalizar el tratamiento contra el cáncer de mama. Luego de cinco años de enterarse que padecía la enfermedad, la participante de Masterchef Celebrity, la revancha comentó que debe concurrir todos los años a hacerse los chequeos médicos correspondientes, para asegurarse de que esté todo bien.

La stalker de los famosos había contado sobre el difícil momento que padeció cuando recibió el diagnóstico. “Por estas fechas hace 4 años me toque un bultito en la teta derecha. Me preocupe porque nunca antes me lo había tocado. Fui al médico inmediatamente. Ecografía y ahí es cuando me dice ‘busca un especialista en mamas porque la imagen no es muy buena’ yo no terminaba de entender o no quería entender que estaba pasando”, escribió en una publicación a inicios de diciembre de 2021.

Tras ser sometida a cirugía y luego de la confirmación de un tumor “maligno”, Juariu comenzó con los debidos tratamientos para curarse. “Empezaron los rayos y hasta el día de hoy estoy con una medicación que me hace estar en menopausia”, se sinceró.

“En junio dejé de inyectarme algo que me hacía estar en menopausia. Entonces fui con más miedos que nunca, pero con más esperanzas porque ya casi pasan 5 años de tratamiento y la idea de ir dejando atrás tanta medicación me pone feliz”, contó Juariu con una imagen donde se la ve disfrutando del sol este domingo.

Y agregó en su emotiva publicación: “Salió todo bien. Y todavía no puedo creer que ya pasaron 5 años del diagnóstico. Estoy feliz. Me emociona estar atravesando todo esto. Me siento más fuerte. Con más coraje”. Además, Juariu aprovechó para concientizar sobre la importancia de realizarse los chequeos.

Esperanza

“No sé si este es un final feliz porque nunca se tiene un fin, es algo que acompaña de por vida, pero para ser algo que contiene la palabra cáncer espero que sea alentador, aunque sea. Y si pueden mis palabras ayudar a alguien que está transitando por esto y le da esperanza que todo va a estar bien, o animo a alguien a hacerse un chequeo, soy feliz”, concluyó.

Hija de Mónica y Marcelo (que falleció en 2007), hermana de Laura y tía de tres niños, Vicky se define como histriónica y al mismo tiempo se cuida mucho a la hora de publicar material suyo. Incluso no muestra su vida privada. Su marido Gustavo, en tanto, “odia las redes sociales” al punto tal que el celular a veces es el “tercero en discordia” en su pareja, según bromea la panelista. “Lo uso más horas de las que debería”, admite quien está casada con Gustavo, un urólogo con quien está en pareja hace 10 años.

“Yo digo que es trabajo, pero al mismo tiempo se confunde porque no deja de ser Instagram. Cuando pienso que me tengo que desconectar, estoy apunto de descubrir algo y me cuesta. Soy adicta al celular”, había señalado Juariu en una entrevista y reveló que además de la suya oficial, tiene otras dos cuentas que utiliza para stalkear a los famosos sin que noten que es ella.

Victoria y Gustavo se casaron en 2019. “Había sido un año muy difícil y, si bien mi familia estaba muy presente, él fue mi sostén absoluto de todo. Teníamos ganas de hacer algo lindo, alegre, una fiesta. Nos pareció una buena idea casarnos, celebrar la vida, el amor, la familia”, detalla Juariu, quien hoy vive su fama centrada en dónde está parada y pensando cada paso paso del camino que quiere tomar en su carrera en los medios.

Fuente: TELESHOW