Zelenski pidió píldoras contra la radiación

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, advirtió a los ciudadanos que se preparen para un posible ataque nuclear ruso y pidió al mundo abastecer a su país con píldoras que podrían ayudar a la población a frenar la contaminación por radiación.

La advertencia de Zelenski al mundo

"Debemos prepararnos", dijo Zelenski, consciente de que la amenaza nuclear de Rusia es seria. "No debemos esperar el momento en que Rusia decida usar armas nucleares... Debemos prepararnos para eso".

Rusia tiene muchas armas nucleares tácticas, menos poderosas que la bomba que Estados Unidos lanzó en Hiroshima en la Segunda Guerra Mundial.

Un arma nuclear táctica, de menor carga explosiva que un arma nuclear estratégica, está destinada en teoría al campo de batalla y es transportada por un vector de lanzamiento con un alcance inferior a 5.500 km.

"Se necesitarían más refugios antiaéreos y medicamentos contra la radiación", dijo el presidente ucraniano, quien agregó en su mensaje, transmitido en seris sitios de noticias, que los rusos "pueden usar cualquier arma". "Estoy convencido de ello", afirmó.

Dmitry Peskov, un portavoz del Kremlin, le dijo a CNN en una entrevista que Moscú usaría una disuasión nuclear en Ucrania en caso de una "amenaza existencial", pero las cosas cambiaron después del hundimiento del acorazado "Moskva", un fuerte golpe al orgullo del presidente ruso Vladimir Putin.

El viernes 15 de abril, Zelenski había dicho que "todo el mundo" debería estar "preocupado" por el riesgo de que Vladimir Putin pueda usar armas nucleares tácticas por desesperación ante los reveses militares en Ucrania, haciéndose eco de las declaraciones hechas anteriormente por el director de la CIA.

El jefe de la inteligencia exterior de Estados Unidos, William Burns, dijo el jueves que "no se debe tomar a la ligera la amenaza que representa el uso potencial de armas nucleares tácticas" o "de baja potencia" por parte del presidente Putin en el caso de que esté desesperado.

"Obviamente, estamos muy preocupados. Y sé que el presidente (Joe) Biden está profundamente preocupado por evitar una tercera guerra mundial, por evitar el umbral en el que un conflicto nuclear se vuelve posible", sostuvo el jefe de la CIA.

Cuando el canal CNN le preguntó si compartía esta preocupación de EEUU, Zelenski respondió: "No solo yo, creo que todo el mundo, todos los países deben estar preocupados". Explicó que le preocupan las "armas nucleares" o "químicas".

"Ellos pueden hacerlo, para ellos la vida de las personas no vale nada", insistió. "No nos preocupemos, estemos preparados", agregó el presidente ucraniano. "Pero no es una pregunta para Ucrania", sino que concierne a "todo el mundo".

Fuente: Perfil