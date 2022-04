El complicado regreso de Tinelli

Marcelo Tinelli se le vienen meses intensos. En mayo vence la licencia que se tomó de la presidencia de San Lorenzo, para junio tiene planeado regresar a la televisión con su programa de todos los años y en julio podría disolverse la Liga Profesional de fútbol, organismo que presidió hasta hace poco.

La vida de Tinelli siempre está atravesada por tensiones. Si no es la negociación por su contrato, es su relación con el poder político o su desempeño como dirigente deportivo. Este aspecto es tal vez el que más amarguras le trajo en el último tiempo. Tinelli se tomó licencia del club San Lorenzo y está próxima a vencer. ¿Vuelve? No está claro qué hará el showman televisivo, pero sí esta revista pudo averiguar qué piensan en San Lorenzo. Hace un par de semanas, Tinelli fue a visitar al ministro de Turismo y Deportes Matías Lammens para decirle que quería volver. Lammens, que se mueve en San Lorenzo como si siguiera siendo el presidente, le recomendó que no lo hiciera. “Ya fue, Marce”, habría sido el consejo para su amigo.

En el aspecto económico, hace años que Tinelli hace agua. Cheques rebotados, deudas e incluso cuentas embargadas son una constante en su vida financiera, que lo llevaron a ganarse fama de mal pagador.

En el 2020, el empresario Sebastián Eskenazi pidió embargar una cuenta que tenía en garantía por una deuda de San Lorenzo con el Banco de San Juan.

En los últimos días se conoció que, según los registros del Banco Central, llegó a emitir cheques sin fondos por unos 90 millones de pesos sólo en marzo de este año, a través de la sociedad Publicidad e Imagen SRL que integra junto a sus hijos Micaela, Candelaria y Francisco. Pero no son las únicas deudas. Según los registros del BCRA, Tinelli, en persona, tiene cheques rechazados por más de 60 millones de pesos, y si se toman las empresas en las que tiene poder para firmar cheques, la suma asciende a cerca de 350 millones de pesos.

En San Lorenzo, por ejemplo, le surgieron denuncias en las redes sociales por adeudar dinero a parte del equipo de básquet del club.

Regreso. En cuanto a su vida televisiva, está previsto que arranque en junio en Canal 13, donde mantiene una relación dual. Con Adrián Suar se lleva muy bien porque comparte con él una mirada artística sobre los productos. Es decir, hablan solo de cuestiones de televisión. La fricción llega cuando se trata de los números. Ahí el interlocutor es Daniel Zanardi, el gerente general del canal y quien tiene la lapicera para los contratos. En este punto habrá algunas rispideces. ¿Cómo se pagará? ¿Será un contrato integral o se hará por un lado un contrato con Tinelli como figura y otro con los detalles de la producción artística? Cuenta la leyenda que Zanardi, hace unos años, tuvo algunos dolores de cabeza porque Tinelli habría puesto en garantía de algunas de sus deudas de San Lorenzo el contrato artístico entre Canal 13 y La Flia Producciones. Este tipo de movimientos ponía en riesgo el cobro de su salario para todos los trabajadores de la productora e incluso las estrellas invitadas. Es decir que si alguien ejecutaba la garantía, todos corrían riesgo de no cobrar.

Otro punto a acordar del contrato de Tinelli es la finalización del show. ¿Cuándo termina? Este año se jugará en Qatar la Copa del Mundo y comienza a mediados de noviembre. Como cada mundial, Tinelli tiene intenciones de ir, pero además por una cuestión estratégica. Durante ese mes no se hablará de otra cosa que no sea de fútbol, por lo que un certamen de baile corre riesgo de medir muy poco.

Los problemas de mediciones no solo son atribuibles al mundial. Desde hace años que el encendido televisivo viene en baja y las audiencias más jóvenes ignoran a Tinelli, cuando hace una década era el dueño absoluto del rating. Las nuevas formas de consumir contenido están obligando a Tinelli a cambiar las formas de crearlos. En Instagram tiene cerca de 9 millones de seguidores. Esa audiencia, que va más allá de las fronteras de Argentina, es mucha más gente de la que lo mira por televisión. Esto lo llevó a comenzar negociaciones con otros actores del negocio audiovisual. Existe una posibilidad de que expanda sus horizontes más allá de la televisión y haga pie en el universo de las plataformas. El año pasado estuvo en conversaciones con Paramount Plus, propiedad de Viacom, para hacer un show de entrevistas, pero también se barajaba la posibilidad de un reality sobre su vida. Todo está en evaluación.

Estos malestares económicos y deportivos lo llevaron a tensionar con el Gobierno. Desde la AFA deslizan que ni siquiera el presidente Alberto Fernández quiso interceder para rescatarlo de su salida de la Liga Profesional de fútbol. Solo le habrían dado tiempo para arreglar su salida.

Ahora se fue unos días a descansar a México con sus hijos, dónde están visitando a Micaela, quien está viviendo en Tijuana para acompañar a su novio Lisandro “Licha” López, que está jugando en el Xolos, de esa ciudad. Al viaje fueron Candelaria, Francisco y Lorenzo. Un descanso en familia antes de volver al caos.