La China Suárez desmintió haber buscado a Mauro Icardi

La China Suárez se cansó del Wandagate y utilizó su cuenta de Instagram para desmentir un acercamiento con Mauro Icardi, que hace días recibió un mensaje del mejor amigo de ella. Sin mencionar a Marcelo La Torre -el supuesto intermediario-, la actriz pidió terminar de una vez con el tema.

“Sigan metiéndose en la vida y en la cama de las mujeres, sigan. Exponiendo, intentando hundir, mintiendo. En unos años seguramente estemos hablando del acoso y la carnicería mediática y estaremos lamentándonos de los desalmados que se sientan a decir pelotudeces porque les pagan”, comenzó escribiendo.

En la segunda parte de su posteo, añadió: “Los primeros que se lamentan cuando alguien se mata porque le hacen bullying hacen lo mismo y peor. Hostigan, disfrutan y difunden mientras se ríen cuando se filtran fotos de una mujer desnuda sin su consentimiento. Son el mal”.

La China Suárez le exigió un pedido de disculpas a Juan José Mussi

La actriz se indignó con el intendente de Berazategui luego de que replicara una frase que Mariana Brey dijo en el programa Socios del espectáculo. La panelista exclamó que en diálogo con una amiga, la China habría dicho que no le temía a las repercusiones de su affaire e insistencia con Mauro Icardi. “No soy Rosa de Berazategui, soy la China de Zona Norte”, fue el textual.

Ante esto, Juan José Mussi hizo un posteo de Instagram en el que expresó estar orgulloso de las Rosas que viven en su ciudad. “Son las que trabajan para salir adelante, siendo muchas jefas de familia... ¡Se empoderan cada día para no depender de nada ni nadie! No salen ni saldrán en las revistas pero son las modelos reales, las verdaderas protagonistas”, expresó el político.

María Eugenia Suárez explotó al leer lo que había escrito y le exigió un pedido de disculpas: “Señor intendente, dispóngase a trabajar en vez de perder tiempo consumiendo mentiras. Y discúlpese públicamente por compartir algo que no es cierto. Gracias. Ya estamos grandes para el ‘le dijo que dijiste que me dijo que dijo’. Basta”.

Wanda Nara mostró el chat de Mauro Icardi y el amigo de la China Suárez

Wanda Nara está muy enojada con la China Suárez, que volvió a buscar a Mauro Icardi. Esta vez eligió un modus operandi bastante particular. Lo mandó a uno de sus mejores amigos a que tanteara al jugador para saber si aún seguía interesado en ella, pero todo salió mal.

El delantero del PSG le avisó inmediatamente a su esposa para evitar problemas y ahora ella decidió compartir ese momento con sus seguidores. “Te quiero contar algo. Es una boludez igual, pero te quiero contar”, le anticipa el rosarino.

Acto seguido, Icardi procedió a enviarle el mensaje que le escribió Mancha La Torre, íntimo de la actriz y padrino de su hija Magnolia Vicuña, el 7 de abril. Aunque apenas le puso “Hola?”, fue suficiente para darse cuenta de que deseaba entablar una conversación para coordinar un encuentro cuando la joven aterrice en Europa, a fin de mes.

Wanda Nara explotó contra la China Suárez por haber buscado otra vez a Mauro Icardi

Consultada por el nuevo capítulo del culebrón, la empresaria expresó que no le sorprendía la actitud de la ex Casi ángeles. “Estamos hablando de la misma que acariciaba un embarazo y se acostaba con el marido en el camarín y al tiempo ella quedó embarazada”, lanzó Wanda en diálogo con Luli Fernández, haciendo referencia a Eugenia Tobal, que perdió un bebé de Nicolás Cabré poco después de que se casaran.

Luego, agregó: “Ya sé que se maneja así. No es la primera vez. Mauro me muestra todo y me cuenta. No le importa nada, lastimó a muchas familias. Yo soy muy feminista, pero esto es de mala mina. Me espero lo peor de ella. Solo confío en el amor de mi familia. Que se maneje como quiera, para mí está cerrado el tema”.