Copa Libertadores: River debuta ante Alianza Lima en Perú

River dará el puntapié inicial en la Copa Libertadores 2022 y visitará a Alianza Lima este miércoles, desde las 21, por la primera fecha del Grupo F. El partido, que corrió peligro en las últimas horas debido al caos social que estalló en la capital peruana, se disputará en el Estadio Nacional, tal como garantizaron las fuerzas de seguridad y las autoridades deportivas.

El Millonario llega al debut copero luego de haber vencido 2-1 a Defensa y Justicia por el torneo local. El desempeño futbolístico del equipo en Florencio Varela parece haber dejado satisfecho a Marcelo Gallardo, quien tiene pensado realizar un solo cambio obligado: el de Leandro González Pirez o Jonatan Maidana por Paulo Díaz, positivo de coronavirus en las últimas horas.

Asimismo, el Muñeco todavía toma nota sobre la evolución de Ezequiel Barco, afectado con una sobrecarga en el isquiotibial izquierdo desde el Superclásico con Boca. En caso de que esté al 100% desde lo físico, el ex-Independiente le peleará el puesto a Juan Fernando Quintero.

La formación de El Millonario en el Libertadores

Franco Armani; Robert Rojas, Jonatan Maidana o Leandro González Pirez, David Martínez, Milton Casco; Enzo Pérez, Enzo Fernández; Santiago Simón, Nicolás De La Cruz, Juan Fernando Quintero o Ezequiel Barco; Julián Álvarez.

¿Cómo llega Alianza Lima al partido de hoy?

Por su parte, el conjunto limeño arriba a este duelo sin roce competitivo, ya que no pudo jugar el pasado fin de semana en su liga (debía visitar a Sport Huancayo el sábado) por un paro de transportistas. Con el anhelo de dar la sorpresa, el DT argentino Carlos Bustos plantará un once con varios futbolistas de jerarquía, como el defensor Christian Ramos, el mediocampista Josepmir Ballón, ex-River, y el goleador Hernán Barcos. No estará Jefferson Farfán, quien debió ser operado por una lesión en su rodilla y se perderá la fase de grupos.

Formación: Ángelo Campos; Oslimg Mora, Christian Ramos, Pablo Míguez, Yordi Vílchez, Ricardo Lagos; Josepmir Ballón, Oswaldo Valenzuela, Jairo Concha; Cristian Benavente y Hernán Barcos.

Fuente: TyC Sports