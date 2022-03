Gabriel Boric confirmó su visita a la Argentina

El flamante Presidente de Chile, Gabriel Boric, aceptó la invitación del presidente argentino Alberto Fernández, quien participó de la ceremonia de su asunción el viernes pasado. Ambos mantuvieron una reunión bilateral en la que acordaron activar mecanismos de cooperación y Fernández invitó a Boric a que Argentina fuera su primera visita oficial.

“Lo invité a realizar su primer viaje oficial a Argentina el próximo 5 de abril”, reveló Alberto Fernández y explicó que “acordamos la reactivación de los mecanismos bilaterales de integración de alto nivel, detenidos por la pandemia”.

El presidente argentino también le propuso “proveer de gas a su país” y ambos se comprometieron a “profundizar la cooperación en derechos humanos, igualdad de género, juventudes y minorías y en el cuidado del medio ambiente”.

La visita al país

Boric confirmó este lunes, en diálogo con la prensa internacional, que su primer viaje internacional será Argentina. La idea es que sea algo más que simbólico sino que se traduzca en colaboración concreta, por ejemplo en facilitar el paso a las fronteras, inversiones. No solamente hacer un encuentro que tenga que ver con dinero, con las inversiones o con el cambio social sino también con cultura, que es algo que compartimos con Argentina y tenemos que aprender muchísimo el uno del otro”.

Y agregó que “y además le pedí al Presidente Fernández que consideráramos la posibilidad de que no sea solamente en Buenos Aires sino además incluya provincias del interior, estamos tratando de hacer presencia en otras partes no solo en lugares clásicos institucionales”.

Luego habló sobre lo que conversó con diferente representantes de Latinoamérica. “Hablamos con diferentes presidentes de la región que estuvieron en el cambio de mando y es necesario e importante de que América Latina vuelva a tener una voz en el mundo, nosotros vamos a aportar humildemente en esa dirección, pero por lo mismo y en mi opinión, tenemos que dejar de crear organizaciones en función de las afinidades ideológicas de los mandatarios de turno, en ese sentido Prosur, Unasur y bueno la serie de cifras que se conocen que agrupan solamente por las afinidades, Grupo de Lima. Creo que han demostrado que no sirven para unirnos ni para avanzar en integración”.

Después, en la cita le preguntaron por la crisis migratoria que está viviendo el país. “Hemos seguido con mucha atención cual ha sido el proceder, en particular de la Unión Europea a propósito de la crisis derivada de la guerra. Sabemos que es el mayor éxodo mundial en este momento y cómo se implementó con civiles que están asustados. Hemos pedido también asesoría a diferentes mandatarios extranjeros, he hablado con varios de Europa. El punto de fondo y lo que he conversado inicialmente y por lo que nos vamos a reunir el primer semestre para poder ver más detalles, es que una crisis migratoria, en este caso con mas de seis millones de personas que han migrado, la carga de aquello no puede recaer en uno o un grupo de países sino que tenemos que expresar solidaridad latinoamericana y ahí todos los países de la región, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, tiene un rol que deben cumplir. Por cierto, yo no soy quien para imponerle algo a un país de lo que debe hacer”.

Y que “es algo en que todos podríamos ganar, tanto por países, profundizando la cooperación, como también los migrantes que lo hacen en una situación de mucha desesperación y que muchas veces, sobrecargarse en un solo país se debe enfrentar a situaciones muy difíciles. Entonces esa es la idea de fondo que queremos conversar para ir fortaleciendo los lazos de integración Latinoamericana”.