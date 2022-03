Protesta de ex empleados del Casino en Caja Popular

Hace 2 años dejaba de funcionar en su histórico edificio del Casino de Tucumán en Av. Sarmiento y Maipú, cuya administración dependía de una empresa privada y por decisión de la Caja Popular de Ahorros se encuentra cerrado. Alrededor de 60 familias, algunos con más de 10 años de trabajo, fueron afectadas por esta situación tras el retiro de la firma en Julio de 2020.

Los ex empleados están solicitando que se resuelva su situación laboral. "Nosotros no queremos un subsidio ni plan social, queremos que nos regresen lo que nos prometieron" manifestó Carlos Molina, uno de los voceros del grupo de trabajadores y agregó que fueron recibidos un par de veces por autoridades de la Caja Popular, pero no hubo ninguna oferta formal.

Mirá el informe de Martín Borja para el móvil de Los Primeros: