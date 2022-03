Santiago Cúneo versus Christian Martin: la pelea sin fin

Dicen que cuando se acaban los argumentos, comienzan las agresiones. Pues bien, el tratamiento de la guerra que tiene en vilo al mundo después de la invasión de Rusia a Ucrania terminó generando un terrible enfrentamiento entre dos “pesos pesados” de la televisión: Santiago Cúneo y Christian Martin. Uno desde la Argentina y otro desde la zona de conflicto, comenzaron una pelea que de a poco fue subiendo de tono y que terminó con una fuerte acusación contra el cronista de ESPN y LN+, que encontró una gran repercusión en las redes sociales.

“Cuando vaya a Buenos Aires, por ahí lo vamos a visitar. Ese tipo no trabaja en ningún canal serio, creo, ¿no? Es un gordo bocón, no le da el cerebro a ese. Me envidia: a él le va mal y a mí me va bien”, dice Martin en un video que se difundió en Twitter. La respuesta de Cúneo no tardó en llegar. A través de su programa, Uno Mas Uno Tres (Canal 22), lo acusó de “traidor a la patria” por haberse radicado en Reino Unido, desde donde se volvió famoso -primero por sus transmisiones en partidos de la Champions League, luego informando sobre la situación epidemiológica y las restricciones impuestas en Europa durante la pandemia, y ahora como corresponsal del conflicto bélico desatado a partir de la invasión de Rusia a Ucrania-. “Inglés de mierda que se hace llamar ‘vikingo’... ¡Boludo! Acá somos todos criollos”, arremetió Cúneo.

El periodista de Canal 22 luego mostró un fragmento de una transmisión en vivo que realizó tiempo atrás Martin, en la que se lo escucha afirmar que “las ucranianas están buenas, de lo mejor que hay en Europa”. Y, obviamente, la reflexión de Cúneo no tardó en llegar. “¿En qué piensa esta basura inglesa, este kelper h... de pu... ¡En el cul... de la ucranianas!”, dijo. Y agregó: “Para él, las ucranianas no son seres humanos que padecen la guerra, que sufren”.

Visiblemente ofuscado, Cúneo continuó su descargo diciendo: “Y te recuerdo bobo que cuanto más pesás, más rápido te caes. Él dice que le va bien. Yo te contesto, la diferencia entre vos y yo es que yo tengo patria. Y mi éxito es decir lo que se me cantan los huevos y no lo que me mandan a decir. Y yo tengo con qué bancarme, mi vida, mi canal y mi opinión”.

En el mismo programa, Cúneo chicaneó al corresponsal de ESPN y LN+ acusándolo de “cubrir la guerra del lado de Polonia” y de ser una “basura propagandística de la OTAN”: “Si te dan los huevos, cruzá que yo ya entregué tu foto a las fuerzas chechenas”.

“Si sobrevivís, yo te invito a vernos en la Plaza Roja, me garpo el pasaje y la hacemos bien internacional la final. ¿Querés? El ideal sería juntarnos en Kiev. Estaría bueno cruzarnos, gordito, avisame. Yo entro por Rusia, vos por Polonia”, concluyó Cúneo invitando a pelear a su colega.

Lo cierto es que, lejos de aplacarse, la pelea continuó escalando, incluso subiendo de tono. Y Cúneo no solo siguió hablando de Christian Martin en su programa, sino que también publicó en un hilo de Twitter distintos cortes suyos, que incluían una denuncia que había llegado a sus manos por parte de la hermana del “vikingo”. “No imaginaba que atrás del gorila con cerebro de maní se podía esconder algo tan grave”, comenzó el conductor de Canal 22 anticipando que cuando recibió esa información se “negó a creerlo” pero después “empecé a hilar sus dichos, sus actitudes, con la narración de quien me contaba y empecé a entender”, explicó. Y dejó en claro que su colega no tenía origen anglosajón.

Entonces, mostró una grabación de Martin desde la zona de conflicto. “Acá estamos en la frontera. No es un tema que nos vamos por preocupación, es un tema logístico, obviamente. Hay que entrar. No se trata ni de inmolarse ni de ser guapo ni de ser valiente. Hay que ser lógico. Uno está trabajando, no viene a hacerse el héroe ni mucho menos. Viene a aportar al canal. La gente tiene que entender que no estamos acá ni de cobardes ni porque no queremos. Obviamente, tenemos familia. No es un tema de valor, no es un tema de coraje, no es un tema de bravuconada, no es un tema de entrar... Es un tema de ser profesional y darle lo que el canal te pide. Un canal de televisión en serio se arma con diferentes elementos, con diferentes producciones. Cero bravuconadas. No esas bravuconadas de decir malas palabras todo el tiempo, que es de gente mal educada”, declaró Martin en clara referencia a Cúneo pero sin nombrarlo.

Enseguida, el conductor de Canal 22 comentó: “Se le acabó la prepotencia. La verdad que me sorprendió gratamente que baje diez cambios, que se acomode. Y poquitas horas después, se fue todo a la mierda otra vez. Porque atrás de esa imagen, parece confirmarse una gigantesca mentira, aparte de todo lo repudiable de su maldad manifiesta para con el pueblo argentino. Lo que te voy a contar ahora supera todo...”.

“El tiene el derecho a réplica abierto acá. Porque cuando ya cruzamos los temas personales para entrar en la investigación periodística, el derecho a réplica es ley en el periodismo. Así que en virtud de lo que te vamos a contar ahora, tiene abierto el derecho a réplica. Y si no, el que calla otorga”, anticipó con suspenso.

Denuncia

¿A qué se refería Cúneo? Ni más ni menos que a una supuesta denuncia por violencia de género. El periodista mostró el mensaje de Instagram que le llegó en nombre de una tal Lucila y lo leyó al aire: “Soy la hermana de Christian Martin. Quiero hablar sobre la mala persona que es y darte todo mi apoyo. Mi hermano fue preso en Londres por casi matarme. Estoy buscando dónde contar cómo es este hijo de pu... Hay tanto que la gente no sabe”.

Cúneo explicó que, a partir de ese momento, se había puesto en contacto con la persona en cuestión para tratar de verificar su identidad. Y dijo que, si no podía dar su testimonio ni siquiera de espaldas, era porque vivía en España y tenía “mucho miedo” del hermano.

Finalmente, el periodista mostró el documento de identidad de la mujer, llamada María Lucila Martin Bula, junto con el certificado de trabajo como prueba de que se había desempeñado en la cadena Fox junto con su hermano. “Casi la mata de un golpe en el cuello, por lo cual estuvo detenido y tiene antecedentes penales en Londres”, agregó Cúneo.

Luego pasó un audio con el testimonio de la supuesta víctima, relatando los hechos de violencia que dice haber sufrido . Y se preguntó: “¿Aparece ahora esta mujer?”. Entonces mostró que ya se había expresado en contra del cronista en las redes sociales “en varias oportunidades”, aunque nadie se había hecho eco del caso.

Ahora habrá que ver si llega una nueva respuesta de Martin para desmentir tamaña acusación.

