Santiago Maratea compró un camión para ayudar a Corrientes

Santiago Maratea inició una colecta a través de las redes sociales para ayudar a los bomberos de Corrientes. En la provincia se quemaron más de 785 mil hectáreas y habrá consecuencias graves en la flora y fauna de la región. Además muchas personas quedaron afectadas por esta tragedia. Para colaborar con los correntinos, el influencer logró recaudar más de 100 millones de pesos en tiempo récord.

En medio de este contexto, el joven está comprando vehículos para ayudar al trabajo de los bomberos. “Vamos a comprar cuatro camionetas con autobombas. Una para los bomberos de San Miguel, otra para los de Loreto, otra para los de Berón de Astrada y otra para los de Saladas”, había anunciado en sus redes. Incluso los integrantes de este último cuartel le grabaron un video de agradecimiento.

“Acabamos de comprar este camión”, anunció a sus cientos de seguidores y compartió una imagen en sus historias de Instagram. Además aprovechó para celebrar la caída de lluvia en la provincia que le da un respiro al arduo trabajo de los bomberos. Luego, el influencer anunció que tiene previsto comprar unos nueve camiones. Y también se encargará de equipar a los diferentes cuarteles correntinos.

Criticas

Aunque Santiago está realizando un trabajo admirable, ha recibido muchas críticas en las redes sociales. Por ejemplo Manuel Quieto, el líder de La Mancha de Rolando, publicó fuertes mensajes contra el joven. “Hola soy el influencer, laburo de fomentar la antipolítica entre los jóvenes que me siguen. Hice una colecta y junté 100 palos para corrientes. 1 palo lo puso la gente poniendo de a 400 pesos, 99 palos los puso Soros y algunas ONG’s de las que bancan también a El Presto y Danan”, escribió el cantante. Y cerró: “Cuando un tuit desencadena que el call center ordene el ataque troll es porque le jodió a alguien con oscuros intereses”.

Si bien no es una personaje que se dedique a responder las críticas, en esta oportunidad Maratea hizo una excepción y se expresó al respecto en sus stories. “Estoy tranqui, solo no sé cómo arrancar el día: si seguir ayudando a apagar los incendios de Corrientes o prender fuego al bobo del cantante de La Mancha de Rolando”, ironizó. Y, luego de decir que “para escucharlo hay que construir una máquina del tiempo y volver al 2003″, aseguró: “Está como yo en la cuarentena viendo videos conspirativos”.

“El tipo es parte de un grupete al que se les paga por hablar mal de uno o de otro, en este caso de mí. Es parte de un call center, de hecho sigo siendo tendencia número uno y es por los call centers que están mandando a bardearme y la gente que me defiende- El famoso quiere bajarme y no saben cómo hacer”, siguió. En esa línea, apuntó filoso: “Lo que más me gustaría es que el cantante de La Mancha de Rolando me mande una carta documento diciendo que dañé su imagen y yo le diría: ´¿qué imagen si no te conoce nadie?´”.

Por último, hizo foco en quienes le adjudican hacer antipolítica. “Ahí me parece un debate más genuino, que no viene de un call center. Pero no hago antipolítica... puede ser un efecto de las cosas que yo hago y yo como ciudadano puedo tener indignaciones. Pero no estoy con ningún partido político, no recibo plata de nadie, no recibo votos, no me quiero dedicar a la política... Es obvio que lo que yo hago no es antipolítica”, explicó.

