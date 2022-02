Gimena Accardi fue operada: cómo está la actriz

A fines de enero, Gimena Accardi sufrió una fuerte caída mientras paseaba a su perra y se lastimó el hombro izquierdo. Ocurrió en Mar del Plata, ciudad en la que estaba protagonizando la obra Una semana nada más, con Benjamín Rojas y Nicolás Vázquez, su pareja. La actriz contó detalles de este accidente doméstico a través de las redes sociales para llevar tranquilidad a sus seguidores.

Por esta lesión, la actriz debió pasar por el quirófano, motivo por el cual la obra, que tenía lugar en la cartelera del Teatro Radio City, está momentáneamente suspendida: “Ya consultamos con cuatro traumatólogos y todos coincidieron en ir a una cirugía. Así que eso nos lleva a suspender las funciones y a priorizar la salud como siempre. Gracias por sus mensajes”, contó Gimena en sus redes sociales sobre el accidente que sufrió.

Finalmente, este martes por la tarde fue operada en el Sanatorio De La Trinidad de San Isidro. “Salió todo perfecto. La operación fue un éxito. Gime ya esta en la habitación con Nico. Ahora tiene que descansar. Se queda internada pero esta bárbara de animo”, le confiaron a Teleshow desde el entorno de la pareja. Quien la operó es Pedro Hansing, médico del plantel de fútbol del Club Atlético River Plate.

La continuidad de la obra teatral es incierto

Asimismo, la continuidad de la obra teatral es incierto. “No piensan en la obra y por decisión de Nico no va a haber reemplazo de Gimena. Están concentrados en la recuperación de Gime, que en estos días es súper importante. Por ahora no va a volver”, dijeron. Aunque puntualizaron: “Y si vuelve la obra, será con Gimena, pero todavía no está nada definido”.

“Me apena mucho estar escribiendo esto, pero no quiero que se preocupen... Así que personalmente les explico: ayer salí a pasear con mi perra a la noche (el último paseo antes de dormir) y cuando subía la escalera se enganchó la correa y me caí, sufriendo una fractura multifragmentaria del extremo proximal del húmero”, contó Accardi en una historia de Instagram para avisarle a sus seguidores lo de su accidente.

Además, la esposa de Nico Vázquez publicó el resultado de la tomografía del hombro izquierdo en la que se aclara que tiene una “fractura multifragmentaria del extremo proximal del húmero con desplazamiento posterior de la cabeza humeral”. Además, el estudio señala que “no se observan otras alteraciones óseas de la región evaluada”, mientras que los “planos musculares y tejidos blandos” no presentan “alteraciones”.

Con entradas que van desde los 2.000 a 2.800 pesos, la comedia que protagonizaba Accardi junto a su pareja llegó a alcanzar el primer lugar del podio según el ranking que elabora la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales (AADET). Incluso alcanzó para que Vázquez fuera el ganador del premio Estrella de Mar de Oro 2022 que se llevó a cabo en la noche del lunes en Mar del Plata.

“Amo el teatro, me siento muy honrado de estar entre tantos artistas maravillosos”, dijo el actor visiblemente emocionado. A pesar de haber viajado de urgencia a Buenos Aires por el accidente doméstico que sufrió su esposa, el actor decidió regresar a Mar del Plata en horas de la tarde para poder asistir a la entrega. Y, obviamente, le dedicó el premio a su “amorcito”.

La trama gira en torno a la historia de Pablo (Vázquez) y Sofía (Accardi), quienes eran la pareja perfecta hasta que decidieron mudarse juntos. Ahora, él se quiere separar y no se le ocurre mejor idea que pedirle ayuda a Martín (Rojas), su mejor amigo, contando con tan solo una semana (de allí el título de la obra) para resolver sus problemas.

Fuente: Infobae