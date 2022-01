Egipto clasificó a los cuartos de final de la Copa África

Los seleccionados de fútbol de Egipto y de Guinea Ecuatorial se clasificaron este miércoles a los cuartos de final de la 33ra edición de la Copa África al derrotar a Costa de Marfil y Malí, respectivamente, en sendas definiciones por penales luego de igualar sin goles en el tiempo reglamentario y el suplementario.

Egipto, dirigido por el portugués con Carlos Queiroz, selló el pasaje gracias a su principal estrella, Mohamed Salah. El delantero del club Liverpool, de Inglaterra, fue titular y convirtió el último disparo de la serie en el 5-4 sobre Costa de Marfil. Salah clavó su tiro en el ángulo bajo derecho y salió corriendo para festejar saltando sobre la espalda del arquero Mohamed Abou Gabal, que desvió el único remate fallido al elevar el tiro de Eric Bailly por encima del travesaño.



El conjunto egipcio, que conquistó el torneo en siete ocasiones (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 y 2010), se medirá el domingo próximo en busca de las semifinales con Marruecos, que ganó el certamen en 1976 y había accedido a la próxima instancia el martes al superar a Malawi por 2 a 1 dando vuelta el marcador.

En el restante partido, Guinea Ecuatorial, que tiene 15 futbolistas nacidos en España y con doble nacionalidad, avanzó al superar a Malí por 6 a 5 en una definición por penales un poco más extensa, que tuvo como héroe a Jesús Owono, que creció en la cantera de la Real Sociedad y que actualmente juega en el Alavés. El arquero, que recibió apenas un gol en cuatro encuentros, atajó dos penales.



El armado del seleccionado del único país africano en el que el idioma oficial es el español estuvo a cargo de un DT interino que causó una revolución en poco tiempo, tras asumir en noviembre de 2020 de cara a una serie eliminatoria. “Comencé como asistente en la sub 20 femenina de Guinea Ecuatorial, compaginándola en ocasiones con la sub 17. De ahí pasamos a la mayor junto con Esteban Becker y logramos llegar hasta semifinales de la Copa África 2015. En 2017 nos echaron, pero al pasar la pandemia en Guinea Ecuatorial me ofrecieron ser seleccionador de la Sub 17 y, 10 días antes del partido contra Libia asumí, como interino, el mando de la selección mayor”, recuerda el entrenador Juan Micha.

El festejo de los jugadores de Guinea Ecuatorial, tras la definición por penales ante MalíISSOUF SANOGO - AFP

“Aquí hay mucho talento que se pierde por la falta de oportunidades o la preferencia al ‘técnico europeo’. De hecho, al principio cuando asumo como interino, no parecía que la Federación confiara mucho en mí. Con trabajo, pude ganarme el contrato y llegaron los éxitos, ha sido una reivindicación del talento africano”, aseguró al diario Marca el DT, que se apoya mucho en Josele González, un secretario técnico que trabaja hace cuatro años en Guinea Ecuatorial.

“Mi tarea es hacer un ‘scouting’ de todos los futbolistas que podemos seleccionar y pasarle los informes al entrenador, para que convoque a los que considere necesarios. Hay que poner en relevancia que, si bien es cierto que muchos de nuestros futbolistas son nacidos en España, son de padre y madre ecuatoguineana”, sostiene González, que anteriormente trabajó en el área de captación de valores en Real Madrid. Casi la mitad del plantel juega en la cuarta división española y sólo seis lo hacen en su país.

“Venimos al torneo como Cenicientas y ya hemos demostrado de qué somos capaces”, agregó Micha, de 46 años, que convocó a los madrileños Marvin Enieboh, Dorian Hanza, Rubén Belima, Luis Meseguer, Josete Miranda y Juan José Siafá, a los valencianos Carlos y Javier Akapo, a los aragoneses Jannick Buyla y Esteban Orozco, al catalán Ibán Salvador, al canario Saúl Coco, al andaluz Pablo Ganet, al vasco Álex Balboa y al balear Emilio Nsue. Pudieron ser 17: Aitor Embela, nacido en Figueras, quedó marginado por una lesión a último momento y Pedro Obiang, de Alcalá de Henares, no se ha recuperado de una miocarditis.

Con sus triunfos, Egipto y Guinea Ecuatorial se sumaron a Senegal, Marruecos, Burkina Faso, Túnez, Gambia y el anfitrión y cuatro veces campeón Camerún. Entre esos ocho seleccionados está el campeón.

Los cuartos de final se desarrollarán con los siguientes partidos: Burkina Faso-Túnez y Senegal-Guinea Ecuatorial, el sábado próximo, y Gambia-Camerún y Egipto-Marruecos, el domingo. Las semifinales están previstas para el miércoles 2 y el jueves 3 de febrero, al tiempo que el partido por el tercer puesto y la gran final se jugarán el domingo 6 del mes que viene.

Fuente: La Nación