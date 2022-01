Podría haber nuevas subas en el precio de la carne

A partir de consultas con operadores del negocio ganadero, se confirma que en el corto plazo la menor disponibilidad de hacienda vacuna ejercerá presión sobre los precios en los mostradores de las carnicerías. En enero, las cotizaciones de todas las categorías en el Mercado de Liniers registraron subas que, por el momento, no tendrán impacto en los precios de venta al público. Pero la falta estructural de cabezas de ganado creará un cuello de botella en las próximas semanas, que llevará a novillitos y vaquillonas a superar la barrera de los $300 por kilo vivo, según anticiparon consignatarios de ese predio ferial.

Estas proyecciones se conocen mientras el Gobierno nacional busca cerrar un nuevo acuerdo de Precios Populares en carne y empieza a implementar el Plan Ganadero 2022/23. A finales del año pasado, Comercio Interior implementó un listado de siete cortes, que estuvieron disponibles para las fiestas navideñas, con el asado como corte emblema, a $549.

La falta de bovinos y las últimas lluvias fueron dos factores que recortaron los ingresos en Liniers y generaron aumentos en todas las categorías. Estos incrementos no llegaron a las carnicerías, porque en el caso de la hacienda de consumo, recién está igualando los valores de finales de 2021. La vaca conserva aumentó 10% en la última semana, pero como se destina a mercados externos no impactó a nivel doméstico. Según la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes (Ciccra), en los primeros once meses de 2021, los frigoríficos faenaron 11,8 millones de cabezas de cabezas, que en la comparación interanual marcó un recorte de 9,9%.

"En marzo habrá un ajuste en los precios de la hacienda, que puede llegar a los $25 pesos por kilo", reconoció un operador habitual de Liniers. De cumplirse este pronóstico, las subas en las carnicerías podrían llegar a los $100 por kilo, aunque estos aumentos no se distribuyen en todos los cortes por igual. El otro factor a tener en cuenta es si los consumidores convalidarán este escenario.

Tras las elecciones PASO de noviembre 2021, las categorías de consumo en Liniers registraron subas de 20% en solo una semana, que en los mostradores se reflejaron en aumentos de $150 a $200 por kilo. De esta manera, cortes como asado, vacío y matambre llegaron hasta los $850, mientras que en el caso de productos como lomo y bife de chorizo aumentarían a $1.000.

De acuerdo a estadísticas privadas, entre febrero y diciembre del año pasado, la carne vacuna acumuló un 50,7% de subas. Solo en los dos últimos meses de ese período, se relevaron aumentos superiores al 10% en un listado de nueve cortes. El mayor incremento fue en matambre, con 13,7%, seguido por peceto (12,2%); lomo, (12%) y asado, con 10,4%. En cerdo y pollo fueron menores, con 41,4% y 29,8%, respectivamente.

Fuente: Bae Negocios