Esta mañana a las 10:00 comenzó la preventa de entradas exclusiva para clientes de Banco Patagonia para el show de la artista que visitará por primera vez el país. Los recitales, que al ser anunciados revolucionaron todas las redes sociales, serán producidos por DF Entertainment y tendrán lugar el próximo 9 y 10 de noviembre en el Estadio Monumental, de River Plate.

“The Eras Tour” dará la posibilidad a todos sus fanáticos locales de cantar junto a ella por primera vez en vivo. Es por este motivo que generó tantas sensaciones la noticia transmitida el viernes de la semana pasada. Entre los destinos internacionales que visitará con su show, se encuentran Argentina, Colombia, México, Brasil, algunos estados de Estados Unidos, entre otros.

Con respecto a la venta de entradas generales, para aquellas personas que no son clientes de Banco Patagonia, podrán adquirir su ticket desde el martes 6 de junio a las 10 exclusivamente y como único medio a través de allaccess.com. Esta información es importante para tener en cuenta porque muchas veces se producen estafas virtuales o fraudes de reventa de entradas por otros medios y cuando llega el día los fanáticos viven un mal momento por no poder ingresar al recital.

Taylorswift.com/tour es el sitio web del cual se podrá obtener toda clase de información oficial sobre los shows ya programados y los que serán anunciados próximamente, tanto dentro como fuera del país.

Es importante destacar que en esta oportunidad, todos los shows que la artista dará en América Latina contarán con la presencia de Sabrina Carpenter como telonera e invitada especial, quien entonará sus hits antes de la llegada de Taylor.

Taylor Swift

Sabrina es una cantante, compositora y actriz de 24 años. Además de ser una gran fanática de Taylor Swift desde muy pequeña. En esta oportunidad podrá cumplir su sueño de acompañar a su ídola por primera vez en Argentina y el resto de los países.

“Trying to process this but alas i shant. Can´t wait to join The Eras Tour in Latin America. Thank u @Taylorswift13 u the 1. This is the ddreamiest dream come true”, publicó en su cuenta de twitter la joven, haciendo referencia a lo entusiasmada que está por la oportunidad, además de que aún “no puede creerlo”.

Sus últimos singles superan los 3 mil millones de reproducciones en todo el mundo y lanzamientos de álbumes aclamados como “Fast Times”, “Vicious” y “Nonsense”. Esperamos recibirla en Argentina y que sus fanáticos disfruten del show de la mejor forma posible.