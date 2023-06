La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) continúa con el pago de las prestaciones estipulado en el calendario de junio 2023. En la semana del lunes 5 al 11 de junio, el organismo previsional entrega las Pensiones No Contributivas, jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, la Asignación Universal por Hijo (AUH), las Asignaciones de Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento) y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

Es importante aclarar que, en junio, se aplica un aumento del 20,92 por ciento en los haberes jubilatorios, de acuerdo a la actualización trimestral que establece la Ley de Movilidad. De esa forma, la jubilación mínima pasa de $58.665,43 a $70.938; y la máxima, de $394.762,81 a $477.347 (valores brutos). Este ajuste también impacta en otras prestaciones sociales del organismo, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo, las Pensiones No Contributivas (PNC), las Asignaciones Familiares de PNC, las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción), el Seguro por Desempleo, entre otras.

Además, a partir este mes, los jubilados y pensionados que perciben la mínima también reciben un bono, que se entrega en tres cuotas. Este refuerzo de ingreso irá incrementando gradualmente: $15.000 en junio, $17.000 en julio y $20.000 en agosto.

Quiénes cobran prestaciones de la Anses en la semana del 5 al 11 de junio

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 4 y 5: 5 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 6 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 7 de mayo

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de junio

DNI terminados en 1: 9 de junio

Asignación Universal por Hijo

DNI terminados en 0: 8 de junio

DNI terminados en 1: 9 de junio

Asignaciones Pago Único

Todas las terminaciones de documentos: 7 de junio al 12 de julio

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas