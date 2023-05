La estatua de Gallardo y el motivo de su desproporción

Marcelo Gallardo ya tiene su escultura en la puerta del Museo de River, a metros del estadio Monumental y en el corazón del barrio de Núñez, un homenaje justo y merecido para uno de los símbolos más grandes de la historia del club "millonario".

A partir de este sábado y luego del multitudinario acto que organizó la institución, los cientos y miles de hinchas, familias y niños que se acerquen a esa zona de la ciudad de Buenos Aires tendrán la oportunidad de sacarse una selfie o posar al lado del coloso "Muñeco" de 7 metros de altura y 6,3 toneladas de peso que se erige junto a la cancha de River.

Eso sí, un detalle muy particular sobresale sobre la creación de la escultora Mercedes Savall, quien se encargó de la obra a pedido de Carlos Trillo, el ideólogo de la movida. A pesar de respetar las facciones de Gallardo con una virtuosa rigurosidad, la zona de la entrepierna del DT se observa desproporcionadamente amplia respecto al resto de su cuerpo.

La estatua de Gallardo y el detalle del tamaño de su entrepierna: la picante explicación de la artista que la creó

Una vez descubierta la estatua, esta situación no pasó desapercibida para nadie en Núñez y mucho menos en las redes sociales, donde circularon memes, bromas y comentarios, opacando incluso el emotivo discurso que hizo el Muñeco sobre el escenario o la presencia de muchísimas figuras e ídolos del mundo River.

La duda era conocer la naturaleza de ese diseño tan particular en la humanidad del Gallardo "de cobre", si había sido casual o voluntario. Y fue la propia escultora quien se encargó de develar el interrogante.

"El fútbol es así, esto es el lenguaje futbolístico. Vamos a decirlo de esa manera, para que los hinchas lo disfruten un poco más", respondió la artista entre risas, para remarcar lo que en el código siempre machista del ambiente futbolero determinaría algún factor anímico en la personalidad del ex DT.

El discurso de Marcelo Gallardo ante una multitud: “Dudaba que me saliera una palabra cuando venía para acá”

El director técnico apretó un botón que descendió la manta que cubría la estatua.

“Sabía que sería un momento difícil para expresarme. Es muy fuerte la emoción que siento, no se la imaginan. Lo único que quiere es agradecer. Me siento un privilegiado. Lo que ustedes están haciendo e hicieron en todos estos años para lograr que esto sea una realidad es algo que no me va a alcanzar mi vida para agradecer. Alguna vez dije que era muy difícil irme de acá y es así, porque no hay ninguna posibilidad de desprenderme de este club”.

“Los voy a amar siempre, gracias por esto y por todo lo que vivimos en estos años. Nací en este club y moriré en este club”.