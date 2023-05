Jorge Rial volvió a Argenzuela y dio detalles sobre su salud

Tras el infarto que vivió Jorge Rial en Colombia, el periodista se sigue recuperando día a día y volvió a Argenzuela (C5N) para visitar y hablar con sus compañeros sobre su salud y su futuro laboral.

Para empezar, el periodista recordó el fallecimiento del entrenador de las Inferiores de Vélez este viernes por la mañana. "Me impactó la muerte del técnico porque le pasó algo parecido a lo que me pasó a mí. Yo sentí un dolor en el pecho que en mi vida había sentido", aclaró.

"Yo soy muy cabeza dura, a los 15 minutos me fui a bañar. Con el baño, el dolor no pasó. Dije 'esto es más de lo que yo creía' y llamé a mi cobertura médico rápido", continuó.

Luego, volvió a remarcar los nuevos estudios que se está haciendo y el primer parte médico que tuvo tras el infarto: "El electro me dio bien, pero espera las enzimas. Efectivamente, entró un médico diciéndome ‘estás transitando un infarto’.

"El cuerpo se va a recuperar rápido, el tema es la cabeza, porque estuve diez minutos muerto. En mi historia clínica figura muerte súbita. La peleé seis días en una cama. No dormí por tres días. Descubrí que tengo una paciencia que pensé que no tenía", agregó.

Además, resaltó nuevamente el gran trabajo de los médicos: "Yo les decía que hagan lo que quieran. Ustedes me salvaron la vida. Y la verdad que le pegaron con todos los medicamentos".

"Cuando yo estaba despertando, intentaba decirles que estaba vivo en ese momento sentí la voz de mi nieto que me decía dale tata y que no estaba ahí, cuando me sacan las gasas de los ojos, y clave la mirada a la enfermera", afirmó.

“Estoy elaborando todo lo que pasó, tengo que hablar con mucha gente. Mi relación no es caótica ni dramática. A partir de ahora no le tengo miedo. Pero algo me hizo volver. Esto pasó porque se tapó una arteria. Se especuló con un montón de cosas”, expresó.

"Yo quiero saber si traje algo, si volví para algo o dejé algo que cargue en la tierra. estoy en ese dilema. Te volvés más simple y sencillo. Después de eso, pensás en la gente que dejás, pensaba en mi nieto, mis hijas, mis amigos. la muerte la sufre lo que quedan no el que se va, salvo que tengas una enfermedad muy dolorosa", siguió diciendo.

Finalmente, Jorge Rial explicó que a partir del lunes 22 de mayo empezará con la rehabilitación para poder recuperar la voz y también para poder mejorar su respiración en los pulmones, ya que contó que para volver a retomar su vida, deberá tener un tiempo de tranquilidad. "Hasta que no encuentre el eje, va a ser difícil que pueda hacer otra cosa. Necesito ayuda", concluyó.

Operaron a Jorge Rial tras el infarto que sufrió en Colombia

Jorge Rial fue operado el miércoles 17 de mayo en el Sanatorio Finochietto: le implantaron un cardiodesfibrilador para prevenir un nuevo infarto y deberá permanecer internado hasta el jueves "por control".

Hace dos semanas, el conductor de Argenzuela (C5N y Radio 10) sufrió un "paro cardíaco con muerte súbita" en Colombia, donde estaba de vacaciones, y confirmó que estuvo 10 minutos muerto y que lo reanimaron tras "tres descargas en el pecho".

Para prevenir este episodio, el miércoles tenía una intervención programada y le colocaron un cardiodesfibrilador, "un dispositivo que controla permanentemente si se producen alteraciones del ritmo cardíaco, especialmente taquicardias malignas", según detallan en el sitio oficial del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA).

"Ya me lo pusieron. Estaba previsto y salió todo perfecto. Ya estoy en mi habitación", le dijo Jorge Rial a Clarín. A su vez aseguró que deberá permanecer en el Finochietto hasta el jueves.

Desde el ICBA también explican: "Se implanta habitualmente en el pecho como un marcapasos, debajo de la piel, y el cable se introduce por una vena que pasa por esa zona. La operación se hace con anestesia local, se suelen administrar antibióticos para prevenir las infecciones. Una vez implantado se duerme brevemente al paciente mediante anestesia general y se le provoca una taquicardia maligna para comprobar que el dispositivo la detecta y la trata de forma automática, y garantizar así su posterior funcionamiento​".

