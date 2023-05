Luís Miguel Rodríguez se mostró por primera vez desde el accidente automovilístico que casi le cuesta la vida a principios de mayo. El Pulga fue a Catamarca para agradecerle a la Virgen del Valle y dio detalles sobre su recuperación y sus sensaciones.

"Vine a Catamarca para decirle gracias a la Virgen (del Valle). Ella me salvó y eso es lo importante", comentó el futbolista de Central Córdoba que superó con éxito una compleja cirugía maxilofacial el pasado 4 de mayo. "No me acuerdo nada del accidente", reconoció.

"Todavía no se cuándo voy a poder volver a jugar", dijo el ex Atlético Tucumán, Colón y Gimnasia, pero remarcó: Lo más importante ahora es que estoy bien". El Pulga debió ausentarse en los dos últimos partidos del Ferroviario por el traumatismo de cráneo y cara que sufrió.



"Por ahora no estoy manejando, pero la verdad es que no tengo problemas. Me dijeron que ya podría hacer vida normal", aseguró el máximo goleador de la historia de Atlético Tucumán y que todavía no pudo convertir en la presente Liga Profesional.

El mensaje para la gente y su vuelta a Santiago

Por último, el Pulga aprovechó para saludar a los hinchas y a todos los que se preocuparon por su estado de salud. "Agradezco todos los saludos y el cariño que me brindó tanta gente. Por suerte la operación salió muy bien. Yo estoy bien", concluyó.

El experimentado mediapunta de 38 años contó que se estuvo quedando estas últimas semanas junto a su familia en la provincia y que este martes partirá hacia Santiago del Estero para volver a estar en el club y reencontrarse con sus compañeros.

