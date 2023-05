Organizaciones sociales preparan "la marcha más masiva de los últimos 15 años"

Este jueves, tras la multitudinaria concentración en el Obelisco, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Unidad Piquetera (UP), el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y la CTA Autónoma dieron una conferencia de prensa para anunciar una movilización hacia el Ministerio de Desarrollo Social el próximo jueves. Esteban Castro, dirigente de la UTEP aseguró: "Vamos a ver una de las marchas más masivas de los últimos 10 o 15 años".

Este será el comienzo de "un plan de lucha por el problema de la alimentación y el aumento del salario social complementario".

Castro además consideró que les parece "una falta de respeto" que no se resuelva "el problema alimentario" en los barrios y apuntó contra los productores: "Muy pocas empresas son las que producen la mayor cantidad de alimentos que consumimos en la Argentina y las que terminan decidiendo de facto quien come y quien no come en nuestro país".

Ajuste económico y pobreza

En el mismo sentido, también fue crítico con los dirigentes políticos de la oposición y parte del oficialismo: “Hay sectores de la derecha de la oposición a este gobierno, y hay incluso sectores de este gobierno, que la única idea que tienen es profundizar un ajuste. Está claro que lo que se viene es seguir ajustando sobre la base de un 40 por ciento de pobreza en la Argentina. Eso es intolerable para cualquier militante popular de nuestro país”.

Por su parte, Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, señaló particularmente a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y sostuvo que “este será el primer paso, necesitan un paro general y un plan de lucha unificado”. Además agregó: "Es muy importante esta unidad, estas acciones en común. Debería ser ejemplo para que clase obrera ocupada ocupe la escena".

Fuente: Ámbito