Varios ídolos de Independiente habían prometido que iban a colaborar con la colecta solidaria encabezada por Santi Maratea y, en las últimas horas, Daniel “Rolfi” Montenegro anunció que subastará una de sus camisetas para reunir más dinero.

Montenegro contó que exfutbolistas del Rojo armaron un grupo de Whatsapp, con el fin de pensar alternativas para recaudar más fondos para el club de Avellaneda, y que decidieron comenzar a subastar camisetas históricas.



“La idea es subastar camisetas y tratar de ver si con eso se puede activar un poco, hay muchos que ya dijeron que sí. Vamos a ver si con eso se puede juntar un poco más”, manifestó el exfutbolista y actual panelista de TyC Sports.

La subasta de su camiseta podría hacerse el lunes, y el Rolfi alertó a los coleccionistas y les aconsejó que estén atentos ya que será una camiseta “difícil de conseguir”, que “se usó solo en un partido”.

En este contexto, aclaró que todo el dinero que se recaude con esta iniciativas irá directamente a la colecta que Santiago Maratea realiza a través de una cuenta en Mercado Pago.

Reapareció Santi Maratea con una encuesta sobre la colecta, pero no obtuvo las respuestas esperadas

Tras superar los 700 millones, y tras denuncias de irregularidades, el influencer pidió a sus seguidores que le cuenten si seguirán colaborando, pero en un principio no recibió alentadores respuestas.

En medio de las polémicas y las denuncias de irregularidades, y tras alcanzar los y 700 millones de pesos; Santi Maratea reapareció este martes en las redes sociales con una encuesta sobre la colecta que organiza para Independiente.

El influencer pidió a la gente que respondan una encuesta con "honestidad" sobre si seguirían aportando o aportarían dinero a la iniciativa, pero, hasta el momento, se encontró con respuestas más negativas que alentadoras.



"Antes de poner los links, respondan con honestidad", consultó Maratea, y luego puso las opciones "ya puse y voy a volver a poner", "ya pusee y no voy a volver a poner", "no puse pero ahora sí voy a poner" y "no puse ni pondré".

Llamativamente, la última opción, la de no poner ni antes ni ahora ni nunca, era al comienzo la alternativa más votada.

La colecta de Santi Maratea para Independiente ya superó los 700 millones de pesos

Horas antes de lanzar la encuesta, el influncer celebró en las redes sociales que la colecta había superado los 700 millones de pesos, lo que significa un avance para abonar parte de la deuda que tiene Independiente.

"Con 700 millones ya podemos pagar más del 50% de la deuda con el América de México. Si 25mil personas ponen $4.000 llegamos a 800 millones y ya tendríamos saldada el 60% de la deuda. Les dejo link", escribió Maratea en Twitter.