A meses de ser campeón del mundo, Scaloni volvió a Qatar

El entrenador de la selección argentina Lionel Scaloni volvió este martes a Qatar, donde conquistó el Mundial en diciembre pasado, y nuevamente estuvo cara a cara con Didier Deschamps, el DT de Francia, su rival en la final de la Copa del Mundo. Si bien el encuentro entre ellos acaparó las miradas, se trató del regreso de los 32 técnicos que dirigieron en Qatar 2022, y la televisión local aprovechó el paso del santafesino para tenerlo en una serie de entrevistas.

La vuelta a la tierra en la que Scaloni obtuvo el título con Lionel Messi y compañía fue en el marco de un congreso mundial de entrenadores organizado por la FIFA, motivo por el cual fue anfitrión Gianni Infantino, presidente de la entidad madre del fútbol mundial. El DT fue acompañado por uno de sus ayudantes de campo, Walter Samuel, en el primero de los dos días destinados al debate sobre las ideas de juego.

“Para mí, Messi siempre es el mejor”, insistió Scaloni, en la TV de Doha, luego de haber participado de la primera etapa del encuentro de la FIFA y tocarle sentarse justo al lado de Deschamps. En la nota televisiva, el preparador argentino destacó el trabajo de Arabia Saudita, el seleccionado que sorprendió a la Albiceleste al derrotarla en el debut en el grupo, y mencionó a dos jugadores: al brasileño Neymar y a Bono, el arquero de Marruecos que juega en Sevilla, de España.

Táctica, manejo de grupo y motivación

Pero lo más sabroso de la exposición del DT argentino estuvo en algunos de los detalles que ayudaron a su equipo a ganar el tercer título mundial para el fútbol de nuestro país. Desde el sitio web de la FIFA señalaron que Scaloni se refirió a cómo afrontó la derrota por 2-1 ante los saudíes, de la importancia de practicar penales y de cómo el equipo supo sacar lo mejor de Messi.

Valorado su trabajo para modificar los sistemas de juego, el técnico expuso: “No es solo importante, es esencial. Mis jugadores saben que podemos cambiar en cualquier momento y que no somos unidimensionales. Al final, termina siendo como un juego de ajedrez, en el que se trata de lastimar al adversario y evitar que te lastimen a ti”.

Otro aspecto que destacó el entrenador de la selección argentina fue la importancia de “la motivación y el ambiente en el vestuario” como claves para una campaña exitosa. “El lado táctico o la estrategia son ingredientes importante, pero hacer que los jugadores jueguen entre sí es crucial”, sentenció.

Argentina superó por penales a Países Bajos antes de sentenciar el título por esa misma vía ante Francia. “Cuando reunimos a los jugadores para ver quiénes querían lanzar un penal, teníamos dos jugadores más ofreciéndose. Siempre teníamos jugadores que querían patear. Esos son quizá los momentos más duros”, describió. “Cuando hay gente detrás del arco... y 80.000 personas en el estadio, no es lo mismo que patear en un entrenamiento. Pero creo que entrenarlo, cuenta para algo. Uno siente la pelota, siente el golpe”, sumó.

Además, expuso el lado bueno de comenzar el campeonato con aquella derrota. “Puedo decir que perder ese partido (con Arabia) fue algo positivo, porque creo que también le dio una nueva perspectiva al equipo. Todo estaba en juego, y quizás eso nos obligó a cambiar nuestro enfoque... El equipo y todo el grupo en su conjunto demostraron que estaban listos para cualquier cosa”, subrayó.

A Scaloni le consultaron por qué Argentina rara vez quedaba expuesta a los contragolpes. “Creemos firmemente en recuperar la pelota dentro de los primeros tres, cuatro o cinco segundos después de perder la posesión. Si no podemos recuperarla, nos movemos al centro del campo y esperamos. Nunca sufrimos muchos contraataques por el trabajo defensivo de nuestro equipo y por mantener marcados a los laterales contrarios. Entonces, para nosotros, cuando nos preparamos para atacar, también nos preparamos para cómo el rival buscará contraatacar, y no sufrimos muchos de esos”.

El motivo de sacarle el máximo provecho a Messi

Por otra parte, analizó cómo se llegó al punto justo para aprovechar a Messi. “Creo que es importante darse cuenta de lo que necesita un jugador como él. En los primeros meses con la selección tratamos de jugar un poco más rápido, un poco más directo, y notaba que Leo no estaba cómodo y sus compañeros no estaban cómodos, entonces creo que uno de nuestros méritos, del equipo en su conjunto, fue haber encontrado a esos jugadores que podían dejarlo jugar su fútbol”, explicó.

“Hoy en día, un jugador de 35 años (como Messi) es como uno de 29 o 30 años en otros tiempos. Los futbolistas se cuidan mucho más y se la pasan las 24 horas pensando en el fútbol. Creo que un jugador de esa edad es capaz de competir en un gran nivel, incluso siete partidos seguidos, como muchos lo han demostrado”, profundizó.

Su momento para la eternidad

Y cerró con el recuerdo del momento de la consagración: “Me quedé en el banco durante unos 30 segundos y vi a los jugadores y a toda mi equipo celebrando. Todavía me emociono mucho cuando lo recuerdo, creo que fue un momento único. No tiene precio... verlos a todos allí celebrando fue para mí uno de los momentos más bonitos desde que estoy en el fútbol y desde que soy entrenador. No hay duda de eso. Fueron 30 segundos que voy a atesorar por el resto de mi vida”.

