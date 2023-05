Sitas volvió a llevar su reclamo a la Legislatura

En medio de un paro, sin concurrencia a los lugares de trabajo, que inició el pasado miércoles y finaliza el viernes, los profesionales de la salud llevaron su reclamo a la Legislatura provincial.

Exigen el tratamiento del proyecto de Ley de Carrera Sanitaria y fueron recibidos por los parlamentarios Paulo Ternavasio⁣, José María Canelada, José Ascarate y Raúl Pellegrini.⁣

Sitas cuestionó las declaraciones de Osvaldo Jaldo, vicegobernador y presidente de la Cámara, quien horas atrás había manifestado que la única forma de conseguir mejoras era "venir a la mesa de diálogo, sentarse y poner la cara, y discutir como lo hacen todos los sindicatos. Ahora, con paro, incomunicados y sin tener contacto con el Gobierno no conseguirán ninguna mejoría para sus representados. No están dialogando, no están conversando y no están acordando”.⁣

"Jaldo y Manzur son lo mismo. Nosotros tenemos dignidad y así como le pusimos el cuerpo a la pandemia, lucharemos para que nos respeten" dijo Beatriz Puchulu.⁣