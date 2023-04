Tombolini fue denunciado por favorecer a empresas con importaciones

El secretario de Comercio, Matías Tombolini, fue denunciado respecto a un sistema de coimas en la tratativa de los productos de importación que solicitan las empresas. El argumento presentado descansa en la hipótesis de que el funcionario impulsó autorizaciones de Comercio Exterior y atrasó otras en base a beneficios personales. Los denunciantes fueron los diputados de la Coalición Cívica Paula Oliveto, Juan Manuel López y Victoria Borrego. La denuncia recayó en el Juzgado 1.

La crítica estructural se basa en la resolución 5271/22 del Gobierno Nacional que establece un nuevo reglamento de sistema de autorizaciones para que las empresas puedan acceder a dólares con el objetivo de importar insumos o productos para su actividad comercial.

Se creó el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), destinado a "obtener de manera anticipada información necesaria para generar previsibilidad y trazabilidad en las operaciones de importación”. En consecuencia, se cerró el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMIs) que operaba hasta ese momento.

Discrecionalidad y fraude al Estado

Los legisladores denuncian que "esta concentración de facultades, la discrecionalidad en los procedimientos y el cepo de la economía fomentan no sólo arbitrariedades, sino que abren las rendijas donde se cuelan el tráfico de influencias y la corrupción".

Éstos citan un artículo del diario La Nación que destaca el siguiente caso de argumento: “En el grupo de Facebook Despachantes de Aduana y Comercio Exterior en Argentina, que tiene 6500 seguidores, apareció hace unos días este posteo: 'Si sos importador, o despachante, y necesitas aprobar tu SIRA, HABLAME. 13% valor FOB, 48/72hs. También se aprueban SIRASE al 15% del valor', dice el texto, que consigna dos teléfonos".

"La normativa es clara en cuanto a las responsabilidades al crear un comité de seguimiento y evaluación de las operaciones: lo integran la Secretaría de Comercio, la AFIP y el Banco Central. Ante las irregularidades evidentes y tantos distraídos queda preguntarse entonces si estamos ante funcionarios que no funcionan o ante un delito palmario que beneficia a unos pocos lacerando aun mas las reservas del Central", agregan.

"Vista y analizada la normativa vigente, no tenemos dudas, que estas maniobras no solo pueden ser calificadas como fraude para sacar divisas del país a precio dólar oficial, o evasión impositiva por parte de las empresas, sino de un sistema perfectamente aceitado por los organismos estatales participantes para un fraude al Estado Nacional. Estas tretas no podrían haber sido llevadas a cabo sin la aprobación de la Secretaría de Comercio Exterior, la AFIP y el Banco Central de la República Argentina", sentencian.

