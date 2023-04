Polonia: El doble de Putín tiene miedo que lo ejecuten

Slavomir Sobala es considerado el doble oficial del presidente ruso Vladimir Putin y reconocido desde hace casi una década. “Oye, oye, te pareces a Putin, ¿puedo sacarme una foto contigo?”, es lo que le suelen decir cuándo va por la calle. Sin embargo, considera que es “divertido, pero a veces incómodo, porque la gente me para en muchas ocasiones cuando está reunido con su familia", según detalla su esposa.

Este hombre de 53 años y de origen polaco dirige una empresa de transporte como trabajo diario y a la vez ha ganado mucho dinero por compartir parecido con el principal detonante de la ofensiva a Ucrania. Además, está representado por la agencia de imagen Lookalikes, donde ha viajado por todo el mundo para sesiones de fotos y vídeos en eventos y actos publicitarios. El propio presidente del Kremlin aseguró la posibilidad de que tuviese algún doble que le sustituya en eventos o actividades que tienen riesgo para su persona, pero Sobala rechaza esa información.

El conflicto militar iniciado por las tropas pro rusas ha provocado que Sobala esté en alerta por las posibles represalias de sus vecinos, por el simple hecho de ser el doble de Vladimir Putin. “Antes de la guerra, no temía por mi seguridad en la calle, pero ahora, tengo mucho miedo porque en nuestra ciudad, Wroclaw, hay mucha gente de Ucrania que trabaja y vive aquí y mi temor es que cuando me vean me agredan”, señala el doble de Putin.

"Me gustaría ayudar con la imagen de Putín"

Tras el inicio de la invasión militar en suelo ucraniano, Sobala asegura que su “percepción hacia Putin ha cambiado” debido al daño que está haciendo con su ofensiva. Por ello, manifiesta que “le gustaría ayudar con su imagen de Putin, para mostrar que también tiene una segunda cara”. También, asegura que ha pedido un encuentro con el propio líder ruso para hablar sobre la situación, pero fue denegada dicha petición.

Del mismo modo, cuenta que si lo tuviera delante le diría “cómo puedes tener la misma cara, pero percibir el mundo de manera diferente". No obstante, sus hábitos diarios han cambiado debido a que apunta y tiene marcado todo lo que come a lo largo del día, incluso con sus propios ingredientes para evitar un envenamiento.

Fuente: Diario AS